الإمارات تستعرض خطة مكافحة المنشطات في اجتماعات آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدمت الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، التقرير السنوي الخاص بأنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات للعام 2018، والخطط التطويرية والاستراتيجية التي تنتهجها اللجنة كي تتقدم في مصاف الدول المتقدمة في مجال مكافحة المنشطات، وفي نفس الوقت ضمان توافقها مع سياسات المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات ولرفع تصنيف اللجنة في العالم، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري السادس عشر لممثلي الحكومات في آسيا وأوقيانوسيا لمكافحة المنشطات في الرياضة للعام 2019، الذي عقد مؤخراً في مدينة جدة السعودية على مدى عشرة أيام، بمشاركة العديد من الدول في آسيا وأوقيانوسيا، وافتتحه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

وأشارت الحوسني إلى أن الاجتماع مثل فرصة عظيمة لتبادل الخبرات مع مختلف الدول والتعاون في مجال مكافحة المنشطات وتأكيد التزام اللجنة في دولة الإمارات جميع المعايير والميثاق الخاص بمكافحة المنشطات لوادا، وتم في ختام الاجتماعات تكريم الإمارات ممثلة في الدكتورة ريمة الحوسني بدرع تذكارية، تقديراً لجهود الدولة في مكافحة المنشطات، وأشاد جميع الحضور من الدول المشاركة والمشاركين من وادا ويونسكو، بالدور الكبير الذي تلعبه لجنة الإمارات للتطوير والخطط المستقبلية الواعدة للتقدم في مكافحة المنشطات.