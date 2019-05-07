كورهونين يتقدم للمركز 17 في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قفز الفنلندي ميكو كورهونين إلى قائمة العشرين الأوائل «التوب 20»، بانتقاله من المركز 98 إلى المركز 17، في ترتيب جولة «السباق إلى دبي» التابعة للجولة الأوروبية للغولف، بعد أن توّج بكأس بطولة فولفو الصين المفتوحة، ليقطع خطوة كبيرة نحو التواجد في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، والتي تجمع أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة فيها، وتشكل المحطة الختامية للجولة الأوروبية، التي تمر سنوياً محطاتها في دول حول العالم، منها بطولتا أبوظبي أتش إس بي سي، وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، وحصل بنجامين هيبرت على المركز الثاني في بطولة الصين وكسب 585 نقطة، لينتقل من المركز 89 إلى المركز 25 في «السباق إلى دبي».

وفي الوقت نفسه، كان خورخي كامبيو قريباً من تحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعد أن احتل المركز الثالث في البطولة، وانتقل الإسباني، الذي فاز للمرة الأولى في محاولته رقم 229 الأسبوع الماضي، في كأس الحسن الثاني، من المركز السادس إلى المركز الثاني في «السباق إلى دبي» بعد حصوله على 218 نقطة، وحقق الصيني لي هاو تونغ المركز الرابع ليجمع 175 ويقفز من المركز 14 إلى المركز الثامن بمجموع 1037.5 نقطة.