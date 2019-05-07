المجموعة العربية للريشة الطائرة تجتمع في الصين 24 الجاري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأت الأمانة العامة للاتحاد العربي للريشة الطائرة تحضيراتها، استعداداً لإقامة اجتماع المجموعة العربية للاتحاد، الذي سيعقد بمدينة نانغ الصينية، واجتماع اللجنة التنفيذية الثالث الذي سيعقد بنفس المدينة، يوم 24 مايو الجاري، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة بضيافة الصين.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي للريشة الطائرة جعفر إبراهيم، إن الأمانة العامة وجهت الدعوة لكافة الاتحادات العربية الأعضاء لحضور الاجتماعين، كما تم إرسال جدول الأعمال لكليهما، مشيراً إلى أن اجتماع المجموعة العربية يأتي في إطار حرص اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتورة سوسن تقوي على تعزيز التواصل الفعال مع الاتحادات الأعضاء والتباحث والتشاور حول مختلف المواضيع التي تهم الريشة الطائرة العربية، حيث تم استغلال تواجد ممثلي الاتحادات الوطنية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لعقد هذا الاجتماع، وبحث ومناقشة العديد من النقاط المهمة التي ستدرج على جدول الأعمال، وأوضح جعفر بأن اجتماع اللجنة التنفيذية سيتناول كذلك العديد من المواضيع المهمة للخروج بأفضل القرارات التي ترمي إلى تفعيل الأنشطة والبرامج والمسابقات، لتنعكس بصورة إيجابية على الارتقاء باللعبة من المحيط إلى الخليج.