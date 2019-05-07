بن دري: دعم رواد البولو والشركاء وراء نجاح الموسم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد رجل الأعمال حميد بن دري والمؤسس الأول لفرق رياضة البولو في الدولة، أن الدعم الكبير من رواد اللعبة والشركاء وراء نجاح موسم البولو 2018 /‏2019، موجهاً خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان لتوجيهاته الكريمة بمشاركة نادي غنتوت في جميع الأنشطة، إلى جانب تنظيم عدد كبير من البطولات، وأشاد بمشاركة ودعم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم في جميع البطولات، التي أقيمت هذا العام في أبوظبي ودبي، على حد سواء وإسهامها في ظهور أكثر من لاعب واعد جديد، معرباً عن سعادته بمشاركة كل من الشيخة علياء آل مكتوم، والشيخة موزة آل مكتوم في بعض البطولات.

وكان حميد بن دري، قد قام بتتويج فريق سوتوجراند الفائز ببطولة الحبتور الأولى لأكاديمية البولو، والتي أقيمت مؤخراً على ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، وتعتبر هذه البطولة الأول من نوعها بالمنطقة العربية والخليجية، وحرص على افتتاحها محمد الحبتور رئيس ومنظم سلسلة بطولات دبي الذهبية أبرز لاعبي البولو بالمنطقة، ومثلت هذه البطولة مسك ختام موسم حافل لرياضة الملوك.

وقال بن دري: سعداء بما تحقق من نجاحات لموسم استثنائي امتد لأكثر من 6 شهور، وهو ما أثلج صدورنا كمسؤولين ورعاة.