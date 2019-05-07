بطولة حمدان بن زايد بالظفرة تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة تنطلق اليوم الثلاثاء على استاد حمدان بن زايد بمدينة زايد، بطولة حمدان بن زايد - الظفرة 2019 لكرة القدم في دورتها الأولى بلقاء فريقي حصن السرة ومحمية الطوى، ويشارك في حفل الافتتاح نجوم جيل 1990 الذين حققوا أبرز إنجازات الكرة الإماراتية، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفرق الفائزة مع جوائز سحب للجماهير على 4 سيارات مناصفة بين حفلي الافتتاح اليوم والختام.

وتعد البطولة أحد أبرز الأحداث الرياضية المجتمعية التي شهدتها منطقة الظفرة التي شهدت في 5 مدن مرحلة التصفيات خلال الشهر الماضي بمشاركة 43 فريقاً وجوائز مالية للفرق والجماهير تم رصدها من قبل اللجنة المنظمة بصورة غير مسبوقة في بطولات كرة القدم المشابهة، وتسعى اللجنة المنظمة لإنجاح نهائيات البطولة من خلال الترتيبات الجيدة التي تمت في وقت سابق.

فعاليات

من جانبه، ثمن سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة رئيس اللجنة العليا للبطولة، اهتمام ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة لكافة الأنشطة والفعاليات والبرامج الرياضية والاجتماعية التي تقام في مختلف مدن الظفرة، مؤكداً أن المنطقة شهدت تطوراً كبيراً وملحوظاً في كافة المجالات بتوجيهات سموه ومتابعته الدائمة لكافة مشاريع التنمية بالمنطقة.

تصفيات

وأوضح رئيس اللجنة العليا للبطولة، أن التصفيات الأولية للبطولة التي جرت في مدينة زايد ومدن المرفأ وغياثي والسلع وجزيرة دلما شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً بلغ حوالي 9 آلاف شخص على مستوى المدن الخمس في جميع المباريات، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للبطولة تهدف من خلال هذه البطولة إلى زيادة الحراك الرياضي بالمنطقة وتوسيع قاعدته نحو اكتشاف مزيد من المواهب إيماناً منها بأهمية مثل هذه البطولات في دعم النشاط الرياضي، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

خبرات

يذكر أنه، تم تقسيم الفرق المتأهلة للنهائيات إلى مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى فرق حصن السرة ومحمية الطوي ومزيرعة والحمرا والمارية الغربية والعد، في حين ضمت المجموعة الثانية فرق السلع وبينونة وبدع هزاع وقلعة ظفير وأبو حصا ومحمية الرملة.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لبطولة حمدان بن زايد الظفرة 2019 قد اختارت حكمنا الدولي السابق محمد عبدالكريم لرئاسة اللجنة الفنية للبطولة، نظراً لخبراته الكبيرة في السلك التحكيمي المحلي والدولي وخبراته الفنية المتراكمة وهو الاختيار الذي يعد إضافة فنية ونقلة نوعية للحدث.