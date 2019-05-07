النصر بطل كأس تحدي مجلس دبي الرياضي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توّج فريقا أكاديمية النصر لكرة القدم لفئتي تحت 14 و16 سنة بكأس التحدي ضمن النسخة الثالثة من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، الأكبر من نوعها التي نظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، وشارك فيها 2300 لاعب من 100 فريق، وأقيمت منافساتها في ملاعب نادي الوصل وشباب الأهلي دبي ومدينة دبي الرياضية، وتوج فريق منتخب الإمارات للفتيات في فئة تحت 17 سنة.

كما فاز فريقا أكاديمية دو لاليغا للكفاءات العالية البنين والبنات بكأس التحدي لفئة تحت 18 سنة، الذي تنافست فيه أفضل فرق بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم وأفضل فرق الأكاديميات الخاصة في دبي.

وقام كل من ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وأحمد سالم المهري مدير قسم تطوير الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي بتتويج الفرق الفائزة.

وقال أحمد سالم المهري: «نحن سعداء بالمستوى القوي الذي قدمه اللاعبون من الناشئين والبراعم الموهوبين المشاركين في البطولة الذين قدموا أداء عالياً، حيث شهدنا منافسات حامية بين مختلف الفرق التي قدمت مباريات رائعة خلال البطولة».

وأضاف: «لاعبو الأكاديميات من الفئات العمرية الناشئة في أنديتنا في حاجة ماسة لمثل هذه البطولات، فهي تساعد هذه الفئة من اللاعبين في شركات وأكاديميات ومدارس كرة القدم على ممارسة لعبة كرة قدم حقيقية وسط منافسات قوية كل أسبوع، فهي تصقل مهاراتهم من خلال الاحتكاك مع مختلف المستويات المهارية، وهو الأمر الذي سيصنع فارقاً كبيراً في أدائهم بالمستقبل، خاصة عندما نبدأ معهم في هذا العمر بالتحديد».