«تعاونية الاتحاد» راعياً بلاتينياً لأنشطة جمعية الرياضيين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقعت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، مع جمعية الرياضيين، مذكرة تفاهم، تقضي برعاية تعاونية الاتحاد لبرامج جمعية الرياضيين بلاتينياً، للعام الثالث على التوالي لتنمية وتطوير مفهوم الرياضة في الدولة من خلال إعداد كوادر وطنية فنية مؤهلة، وتسعى تعاونية الاتحاد من خلال دعمها لبرامج وأنشطة جمعية الرياضيين إلى المساهمة في تحقيق الارتقاء بمهارات أبناء الوطن من العاملين في القطاع الرياضي، والترويج للحياة الصحية المتسمة بأنماطها الحركية وجانبها الإبداعي، وتوفير فرص التطور المهني للعاملين في القطاع الرياضي من معلمين ومدربين وإداريين وعاملين في الوظائف المساندة ممن يسعون لتحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وتشجيع الجانب العملي في حياتهم المهنية.