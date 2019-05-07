دعم مشاريع الشباب

يتم في كل دورة، إقامة منطقة مشاريع الشباب من أبناء الدولة في الخيمة الخاصة بجماهير البطولة، التي تتوفر فيها كافة سبل الراحة والترفيه، وذلك إيماناً من اللجنة المنظمة في دعم هذه الفئة المهمة من أبناء الوطن، وتوفير الفرصة لهم للتواصل مع الجمهور، وتقديم خدماتهم لهم.

ويشارك الشباب المواطنون في أجنحتهم، من خلال مشاريع مبتكرة، تجمع بين الفائدة والاستثمار، وعبروا عن تقديرهم لمساندة القيادة ودعمها هذه الفئة، وكل الراغبين بتأسيس مشاريعهم الخاصة، وتوفير فرص النجاح لهم، وتقديم كافة التسهيلات التي تدعم عملهم، ليكونوا جزءاً من هذه الدورة الرياضية الكبرى.

وتم تقديم هذه المساحات وتشييد الأجنحة مجاناً، دعماً للشباب المواطنين، في مبادرة تؤكد الدور المجتمعي الذي تلعبه هذه الدورة.