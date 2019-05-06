«دبي لأصحاب الهمم» بطلاً لدوري سلة الكراسي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توّج فريق نادي دبي لأصحاب الهمم، بطلاً لدوري عام التسامح لسلة الكراسي المتحركة، بعد فوزه على مضيفه وحامل اللقب فريق نادي الثقة 57-54، في المباراة النهائية، التي جمعت الفريقين أول من أمس، ومثلت مسك ختام موسم 2018-2019 لسلة الكراسي المتحركة، وتوّج الفريق البطل بكأس البطولة والميداليات الذهبية، والوصيف بالميداليات الفضية، كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، ومحمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة أصحاب الهمم، وفي حضور، الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس نادي الثقة لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، وذبيان سالم المهيري أمين عام اتحاد رياضة أصحاب الهمم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأندية المشاركة بالدوري، كما تم تقليد فريق نادي خورفكان لأصحاب الهمم، بالميداليات البرونزية.

الجميع فائز

وأشاد سعيد حارب، بالمستوى الذي شهدته البطولة، وقال عقب مراسم التتويج: الجميع فائز في عام التسامح، لما يحمله هذا العام من قيم، خصوصاً أن المستوى الذي قدمه طرفا المباراة النهائية مثير، بغض النظر عن هوية الفائز والخاسر، يعكس مدى التلاحم بين أبناء هذه الفئة من المجتمع الإماراتي في سبيل تطوير اللعبة، وبالتالي الارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية بطموح التمثيل الأمثل للدولة في المحافل الخارجية، وأضاف: التطور الكبير الذي شهده دوري عام التسامح لسلة الكراسي المتحركة للموسم الجاري مقارنة بسابقه، يؤكد مدى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ لهذه الفئة من المجتمع الإماراتي، خصوصاً أن الإمارات وبفضل الرؤى الثاقبة لأصحاب السمو من الدول الرائدة عالمياً على صعيد دعم أصحاب الهمم في كل المجالات وبالتأكيد الرياضية منها، وأهنئ نادي دبي على الفوز بلقبه الأول بسلة الكراسي المتحركة، خصوصاً أنه جاء أمام حامل لقب نسخة العام الماضي، نادي الثقة، الذي لطالما قدم خيرة لاعبي المنتخب الوطني، ونتطلع لهذا الدوري وبطولات سلة الكراسي المتحركة مواصلة ازدهارها لما فيه من خدمة لمصلحة منتخبات الدولة.

الطريق الصحيح

ومن جانبه، أكد محمد فاضل الهاملي رئيس الاتحاد، أن المستوى الفني لدوري عام التسامح، يؤكد أن أقدم لعبة جماعية على مستوى رياضة أصحاب الهمم تسير بالطريق الصحيح، وقال عقب مراسم التتويج، إن: البطولة رغم اقتصارها على ثلاثة أندية فقط إلا أنها جاءت أعلى من حيث المستوى الفني مقارنة بنسخة العام الماضي، وأتوجه بالشكر للقيادات الرياضية التي حضرت النهائي في ظل حرصها على دعم رياضة أصحاب الهمم، كما أتوجه بالشكر إلى جميع مسؤولي أندية أصحاب الهمم بالدولة الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد على الدعم الكبير الذي قدموه ليشكلوا إضافة فنية للبطولة.