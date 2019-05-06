9 ذهبيات تهدي النصر كأس رئيس الدولة لألعاب القوى

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

توج النصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى للموسم الرياضي الحالي 2018 - 2019، بعد احتلاله المركز الأول في البطولة، التي جرت في نادي ضباط شرطة دبي، بعد أن جمع 9 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و4 برونزيات، وجاء الوصل ثانياً برصيد 6 ذهبيات وفضية واحدة، و4 برونزيات، وحل الشارقة ثالثاً، برصيد ذهبيتين و5 فضيات وبرونزية واحدة، وقام بتكريم الفرق الفائزة، صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الأندية المشاركة.

وأعرب محمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر، عن سعادته بتتويج «العميد» بأغلى البطولات في نهاية الموسم الجاري، وأكد أن الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ترجمة للجهود المبذولة من الجميع في نادي النصر طوال الموسم، ولسيطرة لاعبيه على معظم مسابقات أم الألعاب، وتوجه الخلفاوي بالشكر إلى إدارة نادي النصر، لوقفتها القوية الداعمة لمسيرة ألعاب القوى بالنادي، وأكد أنها أحد الأسباب المهمة في ما حققته أم الألعاب في قلعة «العميد» من نتائج وميداليات في المسابقات المحلية بمختلف فئاتها، وتمنى أن تستمر المسيرة الداعمة لألعاب القوى، ليحقق المزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة.

ومن ناحية، أخرى، توج نادي شباب الأهلي، بطلاً لبطولة الدولة الفرقية للناشئين، بعدما حصد لاعبوه 5 ميداليات ذهبية وفضية واحدة ومثلها برونزية، وجاء نادي رأس الخيمة في المركز الثاني بـ 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين، ونادي الوصل ثالثاً بـ 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين.