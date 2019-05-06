مجلس دبي الرياضي يستضيف بطل أوروبا للدراجات الهوائية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

التقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، بمقر المجلس الدراج الإيطالي ماتيو ترنتين بطل أوروبا للمحترفين، والفائز بمرحلتين من مراحل طواف فرنسا للدراجات الهوائية «تور دي فرانس» والذي يزور دبي برفقة عائلته.

وقدم سعيد حارب شرحاً للضيف عن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وكذلك عن المنشآت الرياضية المتطورة في دبي لممارسة جميع أنواع الرياضات وفي جميع المناطق، وخصوصاً رياضة الدراجات الهوائية حيث تضم دبي مضامير عديدة بمواصفات عالمية مخصصة لممارسي رياضة الدراجات الهوائية من جميع الأعمار والجنسيات، كما قدم له شرحاً عن الفعاليات الرياضية العديدة التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً مع إصدار دليل الفعاليات السنوي بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

بدوره، عبّر بطل أوروبا عن سعادته بالتواجد في دبي وقال: تتمتع دبي بمكانة متميزة عالمياً باعتبارها وجهة سياحية ورياضية مفضلة، كما أصبحت وجهة مفضلة لعشاق الدراجات الهوائية الذين يستمتعون بممارسة هواياتهم في مضامير حديثة وآمنة. وفي ختام الزيارة تم تبادل القمصان التذكارية وتم منح الضيف درع مجلس دبي الرياضي.