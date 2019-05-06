مذكرة تفاهم رياضية بين «شرطة دبي» و«سيف بالحصا القابضة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات سيف بالحصا القابضة بشأن رعاية البرامج الرياضية للنزلاء ومرتب الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.

وقع المذكرة من طرف شرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن طرف مجموعة شركات سيف بالحصا القابضة سيف أحمد بالحصا، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية، ونائبه العميد مروان جلفار، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، مديري الإدارات الفرعية.

من جانبه، قال اللواء عبدالله خليفة المري: توقيع المذكرة يأتي في إطار توثيق الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص في الدولة وتنشيط دور البرامج الرياضية في المؤسسات العقابية والإصلاحية بما يعود على النزلاء بالنفع والفائدة، مشيراً إلى أن المؤسسات العقابية تعمل على تنظيم البرامج والمسابقات الرياضية المتنوعة بهدف الارتقاء بالمستوى الرياضي للنزلاء.

وتوجه اللواء المري بالشكر إلى مجموعة شركات سيف بالحصا لرعايتها الكريمة للأنشطة الرياضية في المؤسسات العقابية

في حين، أشاد سيف بالحصا بالعلاقة القوية بين شرطة دبي والمجموعة، وتأتي مذكرة التفاهم من خلال وضع شعار الشركة في البطولات الرياضية التي تنظمها إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وبدوره أوضح العميد علي الشمالي، إن الإدارة لديها خطة تدريب سنوية لبرامج التعليم والتدريب ومن ضمنها خطة البرامج الرياضية التي تحتوي على مسابقات في جميع الأنشطة الرياضية.