رمضانية «ند الشبا».. أعمار مختلفة في 13 رياضة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يغلق اليوم باب التسجيل في رياضات الجري وتحدي ناس الليلي فئة الفرق، كما يغلق باب تسجيل اللاعبين أجانب الكرة الطائرة، وذلك ضمن منافسات النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وذلك خلال الفترة من غد وحتى الـ24 من الشهر الجاري، والتي تعد الحدث الأضخم من نوعها على مستوى عدد الألعاب الرياضية البالغ 13 رياضة وتنوعها وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين والبالغة 6 ملايين درهم.

وستكون الساعة 12 بعد منتصف الليلة هي آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل في هذه الرياضات، كما سيغلق باب التسجيل للمشاركة في بطولة التزلج على الثلج بعد غد، على أن يتواصل التسجيل في رياضة الدراجات الهوائية حتى السبت المقبل، كما سيكون الاثنين المقبل أيضاً هو آخر موعد لاستقبال طلبات تسجيل الأفراد في بطولة تحدي ناس الليلي فئة الفردي، في حين يتواصل التسجيل في بطولة الجوجيتسو حتى الاثنين الموافق 20 الجاري.

منافسات

من جانبه، أوضح عادل البناي رئيس اللجنة الفنية في الدورة، أن اللجنة المنظمة حرصت على تنويع الفئات العمرية في الرياضات الـ13 التي يتضمنها برنامج المنافسات، حيث تم إضافة فئة جديدة لمنافسات بطولة الدراجات الهوائية وهي فئة الناشئين من مواليد 2006 إلى مواليد 2008، حيث ستقام 4 مسابقات ضمن هذه الفئة وهي الفئة المفتوحة للناشئين، والفئة المفتوحة للناشئات، وفئة الإماراتيين الناشئين، وفئة المواطنات الناشئات، وقال: إنه تم إضافة فئة الناشئين لتشجيع الرياضيين من هذه الفئة العمرية المهمة في إطار حرص مجلس دبي الرياضي على الاهتمام بهذه الفئة المهمة وإتاحة الفرصة لهؤلاء الرياضيين الواعدين للمشاركة في البطولات وتطوير مستوياتهم الرياضية باعتبارهم أبطال المستقبل، كما تهدف إضافة فئة الرياضيين الناشئين إلى توسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات الهوائية بين كافة فئات المجتمع لما لها من فوائد كبيرة على صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع وقد وجهنا الدعوة لكافة الناشئين من مختلف الجنسيات للتسجيل والمشاركة في هذه البطولة لتحقيق أكبر استفادة فنية وصحية وبدنية من خلال ممارستهم الرياضة خلال شهر رمضان، كما تم تخصيص جوائز نقدية للفائزين في هذه الفئة.

مسابقات

وأضاف عادل البناي: في إطار حرصنا على إضافة رياضات جديدة بمختلف الفئات لتعميم الفائدة ونشر ممارسة الرياضة، فقد حددت اللجنة المنظمة للدورة ثلاث مسابقات في بطولة التزلج على الثلج التي تقام الجمعة المقبلة في سكي دبي بمول الإمارات، وهي: التزلج المتعرج، والتزلج على الثلج، والتزلج الحر، وتشمل كل مسابقة 8 فئات هي: الفئة المفتوحة للرجال، الفئة المفتوحة للسيدات، فئة الذكور تحت 16 سنة، فئة الإناث تحت 16 سنة، فئة الذكور تحت 12 سنة، فئة الإناث تحت 12 سنة، فئة الذكور تحت 10 سنوات، وفئة الإناث تحت 10 سنوات، وتبدأ منافسات مسابقة التزلج على المنعرجات من الساعة الخامسة عصراً، على أن تبدأ مسابقتا التزلج الحر والتزلج على الثلج في الساعة 8:30 مساءً، وسيتم تطبيق نظام الاتحاد الدولي للتزلج في اللائحة التنظيمية للثلاث مسابقات.

وختم البناي بالتأكيد أن دورة ند الشبا استقطبت العديد من الفئات المختلفة وبالأخص في بطولة الكريكيت التي ستقام منافساتها في ملاعب موانئ دبي العالمية بميناء جبل علي، والتي خصصت للهواة فقط و شهدت إقبال عدد كبير للتسجيل فيها لذلك فقد تم رفع عدد الفرق المشاركة في البطولة من 12 إلى 24 فريقاً، وتم تعديل اللائحة التنظيمية للبطولة لتواكب العدد المشارك فيها، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات تلعب في الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، وفي دور الثمانية تلعب على خروج المهزوم، ومن المتوقع أن يتابع هذه البطولة عدد كبير من الجمهور نظراً لشعبيتها الكبيرة بين الجاليتين الهندية والباكستانية على الأخص.