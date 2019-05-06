شيخة الكعبي: بطولة زايد.. نجاحات مستمرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أكدت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لفندق ونادي ضباط القوات المسلحة وعضو اللجنة المنظمة، لبطولة زايد الرياضية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قد أكملت استعداداتها لانطلاق النسخة 23 من الحدث الرياضي الأبرز، خلال الفترة من 9 وحتى 29 مايو الجاري بمشاركة متوقعة تصل إلى نحو 3000 رياضي ورياضية في 16 لعبة مختلفة.

وأضاف شيخة الكعبي، أن الحدث رسخ مكانته في طليعة الفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان، موضحة أن النجاحات المستمرة التي حققتها البطولة علي مدار السنوات الماضية أكدت أهميتها باعتبارها واحدة من أكبر البطولات في المنطقة.

قرعة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي، للإعلان عن قرعة المنافسات بحضور أحمد هلال الكعبي رئيس الشؤون الاستراتيجية بحلبة مرسى ياس وفاطمة آل علي ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وحورية الطاهري ممثلة مجلس أبوظبي الرياضي وفاطمة المزروعي ممثلة اللجنة المنظمة لمسابقة هوكي الجليد بالبطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كرة القدم تحت 16 عاماً عن خوض فريق مجلس أبوظبي الرياضي أولى مبارياته أمام شتوتغارت 1، بينما سيواجه ريال مدريد فريق شتوتغارت 2 في أول أيام البطولة بتاريخ 9 مايو وفي منافسات تحت 14 عاماً سيواجه فريق مجلس أبوظبي الرياضي المدرسة الفرنسية في المباراة الأولى ويلاقي فريق بني ياس فريق شتوتغارت، وفي منافسات كرة السلة أقيمت قرعة توزيع الفرق على مجموعتين، حيث وضعت القرعة فرق دبي بالرز ويو اي جي وجازفيل انجيلز في المجموعة الأولى، بينما فرق الوحدة ودائرة القضاء وبول ابوف اول وأي دي كوري في الثانية.

كما أعربت شيخة الكعبي عن صادق تقديرها للدعم الكبير من أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الكرة وحلبة مرسى ياس والاتحادات المحلية والرياضيين، واالرعاة الذين يتعاونون فيما بينهم لإبراز الحدث.

شراكة

من جانبه، أكد أحمد هلال الكعبي، أن انضمام سباقات السيارات عبر منافسات «الكارتينغ» إلى بطولة زايد الرياضية أمر في غاية الأهمية ومن شأنه تعزيز الشراكة بين نادي ضباط القوات المسلحة وحلبة مرسى ياس، مشيراً إلى أن البطولة تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

تعاون

في حين، أعربت فاطمة آل علي، عن فخرها بالتعاون الوثيق بين الأكاديمية واللجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية، مؤكدة أن الأكاديمية تواصل سعيها للارتقاء بالرياضة النسائية. بدورها، قالت حورية الطاهري، إن اهتمام اللجنة العليا المنظمة للبطولة بمشاركة العنصر النسائي يؤكد الاهتمام برياضة الفتاة الإماراتية ومنحها الفرصة لإثبات قدراتها وخاصة أنها بالفعل قدمت وجهاً مشرقاً عن رياضة المرأة في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والقارية.