منتخب أصحاب الهمم يشارك في بطولة الدولة للسباحة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

شارك منتخب أصحاب الهمم من سباحي الأولمبياد الخاص الإماراتي، بفعاليات بطولة الدولة للسباحة بالمجرى الطويل 50 م، والتي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، في مسبح نادي الجزيرة بأبوظبي، تفعيلاً للتعاون المشترك بين مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والاتحادات الرياضية الوطنية، وقد بادر الاتحاد بتكريم السباحين العشرة الموجودين في البطولة، والمدربين والمشرفين علي المنتخب، لما حققوه من إنجاز كبير خلال مشاركتهم الأخيرة بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019. وحرص رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، على تكريم السباحين، ورافقه عبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، وعبد الله مبارك رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد.