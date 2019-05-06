بطولة الفرسان الرمضانية الأولى تنطلق الأربعاء

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أكملت اللجنة المنظمة لبطولة الفرسان الرمضانية، التي ينظمها منتجع الفرسان الدولي، استعداداتها للحدث الذي يقام في الفترة من 8 إلى 23 مايو الجاري، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 350 ألف درهم. وتقام البطولة للمرة الأولى، ضمن أهداف النادي، للمساهمة في تطوير الحركة الرياضية في الدولة بصفة عامة، والعاصمة أبوظبي بصفة خاصة، إذ تقام البطولة في مسابقتي الرماية وسباقات السيارات «الكارتينغ».وقال عبد الله المرزوقي مدير عام البطولة، إن اللجنة المنظمة، أكملت تحضيراتها النهائية، عبر تسخير إمكانات المنتجع ومرافقه العالمية، ولتوفير تجربة فريدة أمام المشاركين والجمهور، وسيتم إضافة العديد من المنافسات في السنوات المقبلة.