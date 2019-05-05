أحمد المهيري: الكل فائز في عرس «القفال 29»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 29 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بنتائج سفنه في سباق القفال وحصول «الشقي 96 »و«زيوريخ 120 »و«غازي 103 »و«الوصف 87 » على المراكز الأول والثاني والرابع والخامس على التوالي مع نهاية منافسات السباق الكبير.

ووجه المهيري الشكر والتقدير إلى صاحب الأيادي البيضاء سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الحدث على الدعم الكبير والاهتمام المستمر بالسباق ،وقدم المهيري ونيابة عن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة إلى جميع الفائزين في السباق الكبير ولكل من وصل إلى جزيرة صير بو نعير ولم يحالفه التوفيق في الوصول مع الخمسة الكبار إلى منصة التتويج مشيراً إلى أن مجرد المشاركة تجسد الفوز الحقيقي كما أكد العدد الكبير من السفن في الحدث تحقيق السباق أهدافه، فالجميع فائز في نهاية العرس والكرنفال الرياضي البحري الكبير.

فرحة

وذكر المهيري أن فرحة النواخذة والملاك والبحارة زادت بعد نهاية السباق وحضور الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا وتشريفه حفل توزيع الجوائز والميداليات حيث تحولت ساحة الاحتفالات في شاطئ أم سقيم لعرس متميز جمع أهل البحر مع اللجان المنظمة والمعاونة وقال: يستحق الجنود المجهولون وراء نجاح السباق الكبير كلمات الشكر والثناء.

إشادة

وثمن المهيري دور الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إنجاح عرس القفال وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها التي أسهمت بجهود مقدرة من خلال الإدارة العامة لمركز شرطة الموانئ «الإنقاذ البحري والأمن البحري» وفريق مركز الجناح الجوي بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ وكذلك جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل «قيادة السرب الرابع» الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي والإدارة العامة لليخوت الأميرية ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وإدارة العمليات في سلطة مدينة دبي الملاحية ومراسي بي أند أو «ميناء راشد»، والقيادة العامة لشرطة الشارقة «مركز شرطة صير بو نعير» والجناح الجوي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وجمعية الإمارات للبيئة البحرية.

تغطية

ونوه المهيري بالتغطية الإعلامية المتميزة التي حصل عليها السباق حيث قامت مؤسسة دبي للإعلام بمرافقة السباق ونقل الصورة عبر العمليات اللوجستية الضخمة عبر الباخرة العملاقة الشندغة وكذلك التصوير الجوي لتظهر الحدث بأبهى صورة عبر قناة دبي الرياضية التي قدمت تغطية متميزة قبل وبعد الحدث، وأيضاً مؤسسة أبوظبي للإعلام عبر قناة ياس .

ونوه المهيري بالتغطية الإعلامية المتميزة التي حصل عليها السباق حيث قامت مؤسسة دبي للإعلام بمرافقة السباق ونقل الصورة عبر العمليات اللوجستية الضخمة عبر الباخرة العملاقة الشندغة وكذلك التصوير الجوي لتظهر الحدث بأبهى صورة عبر قناة دبي الرياضية التي قدمت تغطية متميزة قبل وبعد الحدث، وأيضاً مؤسسة أبوظبي للإعلام عبر قناة ياس .

إنجاز

سطره «الشقي 96»، اسمه في قائمة الشرف الذهبية في نادي الأبطال لأغلى سباقات البحر، محققاً الإنجاز للمرة الأولى في تاريخه، وليلمع اسمه في نادي الكبار، ضمن 17 بطلاً رسموا لوحة الإنجاز.

إهداء

أهدى خليفة مهير سعيد المزروعي نوخذة السفينة «زيوريخ» 120 إنجاز وصافة في النسخة 29 لسباق القفال إلى مالك السفينة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لتشجيعه ودعمه الكبير لطاقم السفينة.

ووجه المزروعي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دعمه المباشر للحدث واهتمامه الكبير بتطوير الموروث الحضاري للدولة من خلال تنظيم سباق القفال .