جمعة الطاير: روح الفريق سر الفوز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد جمعة سهيل الطاير مساعد نوخذة السفينة «الوصف 87» أن سر فوز سفن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بالمراكز المتقدمة وتتويج «الشقي 96» باللقب يكمن في روح الفريق الواحد والتواصل بين أطقم الفريق وهي «الشقي 96» و«زيوريخ 120» و«الوصف 87».

وأشار الطاير أنه وطاقم السفينة «الوصف 87»والفريق ككل سعيدون بنتائج الموسم، وقال: بعد فوز «الوصف 87» بلقب سباق دلما التاريخي العام الماضي كللت مساعينا بالحصول على المركز الخامس في أغلى السباقات سباق القفال، والوصول إلى هذا المركز إنجاز في حد ذاته خاصة وأن اللقب لم يذهب بعيداً وذهب إلى زملائنا في «الشقي 96» وزيوريخ«120».