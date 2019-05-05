المرزوقي: «حشيم 199» نافست حتى المراحل الأخيرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ النوخذة حسن عبدالله المرزوقي نوخذة السفينة «حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جميع الفائزين في سباق القفال 29 مشيداً بالدعم الكبير الذي يجده السباق من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وأوضح أن طاقم السفينة «حشيم 199» ظل محافظاً على حظوظ المنافسة على اللقب حتى المراحل الأخيرة ووفق كثيراً في اختيار التوقيت المناسب لتغيير اتجاه المحمل «الخايور» الأمر الذي قاده للصعود مع الكبار وتحقيق المركز الثالث وقال: اللقب لم يذهب بعيداً.

وأشاد المرزوقي بالجهود الكبيرة التي تضافرت من أجل إنجاح السباق والعرس الكبير من قبل القائمين على أمر اللجنة المنظمة والذين وفقوا في اختيار الموعد وإقامة المنافسات رغم الصعوبات التي ظهرت يوم السباق وتغيير سرعات الرياح مشيراً إلى أن السباق أظهر القدرات الكبيرة للنواخذة.