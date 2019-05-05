«التايكواندو» يمنح نادي الفجيرة للفنون القتالية درع التفوق

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

منح اتحاد التايكواندو، نادي الفجيرة للفنون القتالية، درع التفوق العام للموسم 2018-2019، للعام الثاني على التوالي، وكرمه أيضاً بدرع التنظيم الناجح لبطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للفرق وبطولة الفجيرة الدولية، بشكل مميز، اضافة إلى كأس أفضل لاعب وفاز به لاعب الفجيرة للفنون القتالية ياسر سمير، وكأس أفضل لاعبة من النادي وهي بدرية محمد، وفي منافسات كأس رئيس الدولة للتايكواندو، فاز فريقا الآنسات والشباب بالمركز الأول.

وشهدت صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة للألعاب الفردية، حفل ختام موسم اتحاد التايكواندو تزامناً مع إقامة بطولة كأس رئيس الدولة للتايكواندو، بحضور كل من خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وسالم عبيد الحصان رئيس نادي الشارقة الرياضي الثقافي، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، وسليمان عبد الرحمن رئيس الألعاب الفردية لنادي الشارقة، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد التايكواندو وعدد من القيادات الرياضية.

وتقدمت أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الأعلى لنادي الفجيرة للفنون القتالية، بأسمى آيات الشكر والتقدير للدعم الكبير وفي كل الجوانب مما مهد للنقلة النوعية بالنتائج والمردودين الفني والتنظيمي لفرق النادي بشكل عام، وذلك بمناسبة نيله جوائز عدة قيّمة خلال الموسم الكروي الحالي، ووصف المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبو شاويش الفوز بدرع التفوق العام للسنة الثانية على التوالي بالإنجاز المميز، وأنه يترجم التنفيذ السليم للخطة المعتمدة من قبل إدارة النادي.