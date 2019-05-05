اكتمال تحضيرات افتتاح دورة ند الشبا السابعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكملت اللجنة المنظمة التحضيرات لافتتاح النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وذلك اعتباراً من يوم بعد غد وتستمر حتى 24 من شهر مايو الجاري، وتعد الحدث الأضخم من نوعه على مستوى تنوع الألعاب الرياضية وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين البالغة 6 ملايين درهم.

ويتزين مجمع ند الشبا الرياضي، بأبهى حلة ترقباً لاستقبال زواره من الرياضيين والجماهير ومختلف فئات المجتمع، وأنجزت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات بالصالات في المجمع، والتي ستحتضن المنافسات وأبرزها كرة الطائرة وكرة قدم الصالات، على أن تقام منافسات البادل تنس في الصالات الأحدث من نوعها على مستوى العالم في المجمع، إلى جانب تهيئة المدرجات والخيمة الخاصة باستقبال الجماهير وتوفير وسائل الترفيه وسبل الراحة وعيش الأجواء الرياضية والمجتمعية في الشهر الفضيل.

المبارزة

وتضع اللجنة المنظمة اللمسات الأخيرة على تجهيزات بطولة المبارزة التي تقام للعام الثالث على التوالي بعد قرار انضمامها لمسابقات الدورة، وتقام منافسات المبارزة خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو الجاري، حيث تبدأ بتصفيات المجموعات بصالة نادي شباب الأهلي دبي، على أن تقام النهائيات بصالة ند الشبا الرياضية، وقد وصل عدد المسجلين حتى الآن 185 لاعباً ولاعبة من الكويت ومصر وإيطاليا وتونس وفرنسا وإيران وهولندا والسعودية، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 250 لاعباً ولاعبة، ومعه تزيد عدد الدول المشاركة في البطولة.

وتقام منافسات المبارزة في 5 مسابقات هي بطولة سلاح الايبيه للرجال ، وبطولة سلاح الايبيه للفتيات من المواطنات ومواليد الدولة وأبناء المواطنات، وبطولة سلاح الفلورية للرجال دولي وبطولة سلاح الايبيه للرجال دولي وبطولة سلاح الايبيه للفتيات دولي، وطبقاً للجدول الرسمي للمنافسات تبدأ يوم 10 مايو مسابقة الايبيه للسيدات محلي والإيبيه للرجال دولي، ويوم 11 مايو تقام مسابقة الفلورية رجال دولي ويوم الأحد 12 مايو تقام مسابقة الايبيه للرجال محلي والايبيه للسيدات دولي، وتقام النهائيات لجميع المسابقات بصالة ند الشبا يوم 13 مايو .

مكاسب

وقالت الدكتورة هدى المطروشي عضو اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية والمشرفة على منافسات المبارزة: كافة الترتيبات جاهزة، ونطمح في تحقيق عدد من المكاسب الجديدة في النسخة الجديدة، خاصة أن المبارزة بدأت قوية في الدورة وشهدت مشاركة كبيرة في المنافسات كما شارك فيها عدد من الأبطال الأولمبيين والعالميين أمثال التونسية إيناس البوبكري بطلة الأولمبياد ومواطنتها عزة بسباس بطلة العالم والمصري علاء الدين السيد أبو القاسم المتوج بالميدالية الفضية لسلاح الفلوريه في أولمبياد لندن 2012، وغيرهم من النجوم الذين سطعوا في الدورة في السنوات الماضية وكانت لهم بصمة قوية،

إقبال

وأضافت المطروشي التي تترأس المجلس الآسيوي للمبارزة للمرأة إن المكاسب ليست فقط فنية بل هناك مكاسب إدارية من خلال اكتساب خبرة التنظيم لعدد من الكوادر الوطنية بجانب مشاركة عدد من الحكام الدوليين والدرجة الأولى من المواطنين وهي فرصة جيدة للدفع بهم خاصة الحكام الذين في بداية الطريق، وبالطبع وجود اللعبة ضمن دورة ند الشبا هو المكتسب الحقيقي لنا، وأوضحت المطروشي أن هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة في البطولة، في ظل مشاركة جميع المقيمين على ارض الدولة وفتح المجال أمامهم للتسجيل، ونتوقع أن يتجاوز العدد حاجز الـ250 لاعباً ولاعبة في البطولة، وهو ضعف العدد الذي شارك في النسخة الماضية.

تحدي ناس الليلي

وأنجزت اللجنة المنظمة تحضيرات العوائق الخاصة بتحدي ناس الليلي، والذي سيقام في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، إلى جانب إنشاء مواقع خاصة لاستقبال وتوفير الخدمات للفرق المشاركة في سباقي الجري والدراجات الهوائية وذلك ضمن منطقة مجمع ند الشبا الرياضي، إلى جانب الوقوف على كافة الترتيبات في المواقع الأخرى التي تحتضن بقية المنافسات.