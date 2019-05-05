«أبوظبي» ترفع حصادها إلى 103 ميداليات في «الأولمبياد المدرسي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

رفعت منطقة أبوظبي التعليمية، حصادها في النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي إلى 103 ميداليات ملونة منها 39 ذهبية و36 فضّية و28 برونزية، وجاءت دبي ثانياً بـ82 ميدالية منها 35 ذهبية و23 فضية و24 برونزية، وحلت منطقة الشارقة الشرقية في المركز الثالث بـ70 ميدالية بواقع 24 ذهبية و14 فضية و32 برونزية، والعين رابعاً بـ 69 ميدالية بواقع 17 ذهبية و30 فضية و22 برونزية، وحلت منطقة الشارقة التعليمية خامساً بـ56 ميدالية منها 16 ذهبية و18 فضية و22 برونزية.

واحتلت عجمان المركز السادس بـ42 ميدالية منها 15 ذهبية و8 فضيات و19 برونزية، ثم الفجيرة سابعاً بـ66 ميدالية منها 10 ذهبيات و25 فضية و31 برونزية، ورأس الخيمة ثامناً بـ18 ميدالية منها 4 ذهبيات و3 فضيات و11 برونزية، وأم القيوين تاسعاً بـ14 ميدالية منها 3 ذهبيات و11 برونزية، ثم الظفرة في المركز العاشر بـ8 ميداليات منها فضيتان و6 برونزيات.

تتويج المبارزة

وتوجت اللاعبة نوف محمد سعيد علي النقبي، من مدرسة سهيلة للتعليم الأساسي بمنطقة رأس الخيمة بالميدالية الذهبية لبطولة المبارزة (فلوريه)، التي جرت منافساتها على صالة أسماء بنت النعمان، بعدما تفوقت على لاعبة مدرسة الماسة بمنطقة الفجيرة مريم إبراهيم سليمان التي حلت ثانية ونالت الفضية.

وجاءت عائشة سعيد حسن الشحي، من «مدرسة سهيلة» بمنطقة رأس الخيمة، في المركز الثالث وحققت البرونزية، كما حصلت ملك عادل عبد العزيز اليماني، من مدرسة فاطمة بنت مبارك بمنطقة أبوظبي التعليمية على الميدالية البرونزية أيضاً لحلولها في المركز الثالث مكرر، فيما تستكمل منافسات المبارزة اليوم بإقامة منافسات البنين بمشاركة 48 طالباً على الصالة نفسها.

منافسات القوس والسهم

وفي منافسات اليوم الأول لبطولة القوس والسهم بنين، أول من أمس، سيطرت مدرسة الخالدية بمنطقة الشارقة الشرقية التعليمية على المراكز الأول في فئة تحت 13 سنة، بعدما فاز سعيد طمروق بالميدالية الذهبية، وحل زميله أحمد موسى الظهوري ثانياً وسعيد الظحناني ثالثاً، وفي مسابقة تحت 15 سنة، فاز علي راشد النقبي من مدرسة الخالدية بالشارقة الشرقية بالميدالية الذهبية.

وجاء ثانياً سلطان البريكي من العين والثالث سليمان شميط من الخالدية، وفي مسابقة تحت 17 سنة، تصدر حامد الريامي من مدرسة الخالدية المركز الأول ونال الميدالية الذهبية، فيما حصل على الميدالية الفضية زميله محمد عبدالله الظهوري، ونال البرونزية إدريس رشاد من مدرسة الرسالة العلمية الدولية بالشارقة.

مسابقة الفرق

وفي مسابقة الفرق للبنين، فاز فريق الشارقة الشرقية بالميدالية الذهبية، لمسابقة الفرق تحت 13 سنة، بعدما حقق 633 نقطة، وجاءت منطقة العين ثانية برصيد 314 نقطة، وجاءت في المركز الثالث أبوظبي التعليمية برصيد 154 نقطة، وحافظت منطقة الشارقة الشرقية على صدارة الفرق وحصلت على الميدالية الذهبية تحت 15 سنة، بعدما سجلت 626 نقطة.

وجاءت منطقة العين في المركز الثاني برصيد 555 نقطة، وأبوظبي التعليمية الثالث برصيد 243 نقطة، وفي مسابقة تحت 17 سنة للفرق، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية منطقة الشارقة الشرقية، برصيد 737 نقطة، والثاني منطقة العين برصيد 564 نقطة، والشارقة التعليمية الثالث برصيد 499 نقطة.

حضور

حضر منافسات المبارزة، عائشة الصيري عضو المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي، مدير إدارة الصحة واللياقة البدنية في وزارة التربية والتعليم، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد عبد الرحمن أحمد الأمين العام لاتحاد الرياضة المدرسية، وعبدالله الطنيجي مدير مراكز تدريب الأولمبياد المدرسي في أبوظبي، وآمنة السكب مديرة مراكز تدريب البرنامج في رأس الخيمة.