جلفار: استحواذ ناديين على ألقاب اليد لا يخدم اللعبة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد محمد عبدالكريم جلفار، رئيس اتحاد كرة اليد، أن انحصار ألقاب البطولات المحلية للرجال بين ناديي شباب الأهلي والشارقة، لا يخدم مصلحة اللعبة، مبدياً انزعاجه من غياب منافسين آخرين يملكون من القدرات البشرية والفنية والخبرات الواسعة، ما يؤهلهم أيضاً للتواجد على منصات التتويج، مثل أندية الوصل والنصر والجزيرة والعين، مشيراً أن هذه الأندية لها أيضاً رصيد وافر من الألقاب التي حصدتها في المواسم الماضية، وكانت تلك تصريحات جلفار، عقب حضور نهائي كأس رئيس الدولة أول من أمس بصالة نادي النصر، والذي جمع بين شباب الأهلي والشارقة، وحسمه «الملك» لصالحه على حساب حامل اللقب، بنتيجة 17/‏19.

وأضاف جلفار أن فريق الشارقة هيمن على أربع بطولات للرجال هذا الموسم وهي السوبر وكأس الإمارات والدوري وأخيراً كأس رئيس الدولة الغالية، فيما حقق «فرسان دبي» بطولة كأس نائب رئيس الدولة وحل وصيفاً في باقي البطولات، ما يشير إلى أن الفريقين كانا في صراع ثنائي بينهما على البطولات، بينما لعب باقي الفرق دور التواجد الشرفي فقط، وقال جلفار: نأمل أن نجد أكثر من منافس على بطولات الرجال الخمسة مستقبلاً لأن هذا سينصب في النهاية لمصلحة المنتخب الوطني، الممثل الرئيس وسفير كرة اليد الإماراتية في كافة المحافل الدولية.

شكر وتهنئة

ووجه جلفار، نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، جزيل الشكر والتقدير لجميع الأندية التي تنضوي تحت مظلة اتحاد اللعبة، مثمناً التعاون الكبير والذي ساهم في نجاح الموسم الرياضي الذي امتد لأكثر من 8 شهور، رغم ما صاحبه من بعض المطبات، التي لم تؤثر على تنفيذ روزنامة وأهداف الاتحاد، وحرص جلفار على تقديم التهنئة والمباركة لإدارة نادي الشارقة بفوز أبنائها ببطولة كأس رئيس الدولة، مسك الختام للموسم، وحصد رباعية بجدارة، وأشاد رئيس الاتحاد بما قدمته إدارة نادي شباب الأهلي من جهود لوضع فريقها على منصات التتويج هذا الموسم، وأثنى على أداء «فرسان دبي»، في النهائي، وأكد أنهم كانوا يستحقون أيضاً الفوز باللقب، وتمنى للفريق حظاً أوفر في المواسم المقبلة.

إهداء الكأس الغالية

ومن جانبه، أهدى محمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس لجنة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال: لم يسبق لأي نادٍ تحقيق «سوبر هاتريك» على مستوى فرق الرجال، وتعود هذه الإنجازات للرعاية والدعم اللامحدود من قيادة الإمارة الباسمة، وهذه الإنجازات التي حققها أبناء قلعة الملك بحصولهم على 12 بطولة من أصل 14 بطولة نظمها اتحاد اليد لجميع المراحل العمرية خلال الموسم، وحصولنا على درع التفوق الرياضي للعبة، هو نتاج عمل دؤوب ومتواصل من إدارات النادي السابقة والحالية، وترجمه أبنائنا على أرض الواقع بتواصل حلقات الإنجازات والبطولات لجميع الفئات العمرية وصولاً للفريق الأول، فلهم كل التقدير والتحية مع خالص التهنئة.

تكريم المميزين

وحرص اتحاد اليد، على هامش نهائي أغلى الكؤوس، على تكريم المميزين هذا الموسم من أجهزة إدارية وفنية وحكام ولاعبين بتقديم الهدايا التذكارية لهم والتي طالت سلطان حمزة إداري فريق شباب الأهلي، وسفيان حيواني مدرب الشارقة، والحكم محمد ناصر المراقب المثالي، وعلي جعفر الحكم المميز وأحمد علي حكم المستقبل إلى جانب زميله راشد محمد من مشروع الحكم الصغير، وعلى مستوى اللاعبين حصل لاعب الشارقة إبراهيم القرص على لقب أفضل لاعب مواطن والمصري علي الزين أفضل محترف، واحمد سالم من العين أفضل حارس مرمى، ولاعب الوصل عبد الجليل معاشو أفضل لاعب مقيم.