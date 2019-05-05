تتويج رجال الوصل رسمياً بدرع دوري كرة الطاولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

توج فريق الوصل رسمياً أول من أمس، بطلاً لدوري كرة الطاولة للرجال، مع نهاية منافسات البطولة، على ملعب صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بالنادي، لينهي احتكار غريمه النصر للقب، والذي استمر على مدار 15 موسماً على التوالي، فيما حل النصر ثانياً، وشباب الأهلي ثالثاً، وحضر مراسم تتويج الوصل، الذي أعلن عن فوزه بالدوري قبل نهاية المسابقة بأسابيع عدة، كل من حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وعبد الرحمن المنهالي المدير المالي، وأحمد البحر الأمين العام المساعد، وعلي الظنحاني عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحسن الدمرداش المدير التنفيذي.

كما تم أيضاً، تتويج فريق النصر بطلاً لدوري الأشبال، فيما حل الشارقة ثانياً وشباب الأهلي ثالثاً، وتوج فريق الشارقة بطلاً لدوري الناشئين، وحل الوصل ثانياً والنصر ثالثاً، ونال شباب الأهلي لقب دوري الشباب، وحل النصر ثانياً والوصل ثالثاً.

وأشاد علي الشامسي عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الوصل المشرف على كرة الطاولة بالنادي، بما قدمه الفريق طوال الموسم، وقال: التعاون والتكاتف بين أعضاء مجلس إدارة النادي، بقيادة راشد بالهول رئيس مجلس الإدارة، ساهم في الطفرة التي شهدتها النتائج، وعودة الوصل إلى منصة تتويج دوري الطاولة للرجال، ليجني الفريق ثمرة جهد وعمل طوال العامين الماضيين، وقال: هدفنا المقبل التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وبدوره، أعرب جاسم لنجاوي لاعب الوصل لكرة الطاولة، عن سعادته بالتتويج بدرع الدوري، ليكون ثمرة جهود موسم كامل، وأهدى اللقب إلى قيادة النادي ومجلس الإدارة.