شباب الأهلي والشارقة بطلا كأسي رئيس الدولة للطائرة واليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج - أبوظبي ـ محمد محسن

توج فريق شباب الأهلي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، للمرة السادسة في تاريخه بعد تغلبه أمس على العين «حامل اللقب» 3 - 0، بصالة نادي الجزيرة .

وجاءت نتيجة الأشواط 33 - 31، و25 - 21، و25 - 22.

حضر مراسم التتويج يوسف الملا رئيس مجلس إدارة اتحاد الطائرة، واللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بشباب الأهلي، وخميس الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة العين للألعاب الرياضية.

وفاز فريق الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد بتغلبه على شباب الأهلي أمس 19 - 17 بصالة راشد بن حمدان آل مكتوم في نادي النصر، محققاً رباعية الموسم بعد فوزه ببطولات السوبر، وكأس الإمارات والدوري .

وشهدت الدقيقة 23، طلب ثاني يوسف إداري شباب الأهلي، من فريقه الانسحاب اعتراضاً على قرارات التحكيم، وتدخل اللواء محمد المري ليكمل الفريق المباراة.

وقام سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة ومحمد عبد الكريم رئيس اتحاد اليد، بتتويج الشارقة بالكأس والميداليات الذهبية وشباب الأهلي بالميداليات الفضية.