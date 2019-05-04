«الشقي 96» لحمدان بن محمد تعانق لقب «القفال 29»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج طاقم السفينة الشقي 96 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش بالمركز الأول لسباق النسخة التاسعة والعشرين لحدث سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي أقيم أمس بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وحققت السفينة زيوريخ 120 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث إلى السفينة حشيم 199 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي.

وقام الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا بتتويج أصحاب المراكز الخمسة الأولى في سباق أمس وتسليمهم الدروع الخاصة بالحدث والواصلين أولاً عند خط نهاية المرحلة الأولى بين جزيرتي صير بونعير والقمر وسط حضور جماهيري رائع وزفة فرح احتفاء بوصول المشاركين بسلام إلى شواطئ دبي في واحد من أكثر السباقات البحرية إثارة في السنوات الأخيرة وبحضور رفيع تقدمه علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله حارب وجمال زعل بن كريشان عضوا مجلس الإدارة وهزيم القمزي مشرف السباق.

وتم وضع صورة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على سينار السفن لدى وصولها إلى شواطئ دبي لترسم لوحة من الوفاء لسمو راعي الحدث.

طعم الفوز

واحتاج طاقم السفينة الشقي 96 والذي تذوق طعم الفوز باللقب الكبير للمرة الأولى نادي الكبار في السجل الذهبي ويصبح البطل رقم 17 في تاريخ السباقات منذ عام 1991، احتاج إلى 10:09:17 ساعات لبلوغ خط النهاية بعدما بذل طاقمه مجهوداً خرافياً في توجيه المحمل نحو الهدف والاستفادة من سرعات الرياح المتباينة والمتقلبة ليعيش الفريق فرحة عارمة بعد الوصول إلى خط النهاية محققين الإنجاز الأهم في مسيرة السفينة.

وكان السباق الكبير انطلق في الصباح الباكر من جزيرة صير بونعير باتجاه نقطة خط النهاية الأول قبالة جزيرة القمر والتي تبعد عن نقطة البداية مسافة 23.6 ميلاً بحرياً للاستفادة من رياح الجزيرة الصباحية والتي بشرت بقوتها بسباق سريع غير أن مياه منطقة الضليمة أبت إلا أن تؤخر وصول المحامل إلى نقطة النهاية الأولى في وقت قياسي.

انتظار

واضطر النواخذة والبحارة إلى انتظار تحسن سرعات الرياح لقطع المسافة الممتدة بين الجزيرتين في زمن طويل تجاوز سبع ساعات لوصول أول المحامل ومن ثم عبور عوامات خط النهاية في المرحلة الأولى.

ولمع نجم السفينة الشقي 96 منذ البداية حيث اختار النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المسار المناسب والذي جعله يتصدر جميع المراحل ويقبض على الصدارة بطل قوة ليصل أولاً إلى خط العبور في المرحلة الأولى بجدارة.

تقدم

وتقدم طاقم السفينة الشقي 96 على جميع المنافسين ومن بينهم طاقم السفينة زيوريخ 120 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي والذي أنهى المرحلة الأولى في المركز الثاني بعدما ظل مطارداً للسفن المتقدمة وتقدم من التاسع للمركز الثاني.

منافسة

ونافس طاقم السفينة غازي 103 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي بقوة في المرحلة الأولى ووصل إلى المركز الثالث بينما نجح طاقم السفينة حشيم 199 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي في إنهاء المرحلة في المركز الرابع.

وأنهى طاقم السفينة الزير 16 لمالكها خليفة راشد بن شاهين وبقيادة النوخذة محمد راشد بن شاهين المرحلة الأولى في المركز الخامس تبعه في المركز السادس طاقم السفينة شمردل 15 لمالكها عبدالله محمد حارب الفلاحي وبقيادة النوخذة سلطان سعيد حارب.

العلم الشطرنجي

واشتدت مراحل السباق بعدها في المرحلة الثانية بين جزيرة القمر وفندق برج العرب مكان خط النهاية والتي امتدت إلى 27.7 ميلاً بحرياً وخاصة مع تغيير سرعات الرياح وارتفاعها التدريجي لكن خبرة وحنكة النواخذة خلف بطي الغشيش وقدرات طاقمه جعلت السفينة تتمسك بالصدارة رغم المنافسة القوية من باقي المشاركين لينهي السباق متصدراً بعد أكثر من 10 ساعات كاملة ويحتفل بحلاوة الفوز بأغلى الألقاب المرة الأولى في تاريخ الحدث بعد تسلم العلم الشطرنجي لدى عبور عوامات خط النهاية.

فرحة

ولم تقل فرحة طاقم السفينة زيوريخ 120 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي عن فرحة تتويج الشقي 96 وعاشوا نشوة الفوز معاً بينما ذهب المركز الثالث إلى طاقم السفينة حشيم 199 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي.

المركز الرابع

وحقق حامل اللقب في النسخة الثامنة والعشرين العام الماضي طاقم السفينة غازي 103 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي المركز الرابع مع نهاية السباق بينما ذهب المركز الخامس في السباق إلى طاقم السفينة الوصف 87 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وبقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش.

مباركة

حرص الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا على تهنئة طاقم السفينة «الشقي 96» أبطال سباق «القفال 29» مشيداً بمستوى المشاركين وجهود النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في الحدث، وثمن جهود اللجنة العليا المنظمة والشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي عملت بقلب رجل واحد طوال الفترة الماضية.

النتائج النهائية

المركز السفينة النوخذة

1 الشقي 96 خلف بطي الغشيش

2 زيوريخ 120 خليفة مهير المزروعي

3 حشيم 199 حسن عبدالله المرزوقي

4 غازي 103 أحمد سعيد الرميثي

5 الوصف 87 محمد حمد الغشيش

اللجنة المنظمة تبارك لولي عهد دبي إنجاز «الشقي 96» و«زيوريخ 120»

رفع علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 29» التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي بالإنجاز الكبير الذي حققه طاقم السفينة «الشقي 96» بالتتويج بلقب النسخة 29 ، وتحقيق زيوريخ 120 المركز الثاني.

ووجه بالحبالة الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دعمه المتواصل والكبير للسباق، والذي شكل سنداً حقيقياً لاستمراره سنوياً وتحوله إلى عرس تراثي غير مسبوق وكرنفال رائع، وثمن حرص سموه على الاطمئنان على سلامة المشاركين.

تحيات

ونقل بالحبالة تحيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي لجميع المشاركين والفائزين المتوجين بالألقاب، وإلى جميع اللجان التي عملت على إنجاح السباق ووصول المحامل بسلام إلى شواطئ دبي، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا على تشريفه حفل الختام وقيامه بتسليم الكؤوس والميداليات للأبطال في العرس الكبير،، كما نقل إلى المشاركين تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

محمد حارب: من أصعب السباقات

وجه محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي للنادي، الشكر إلى جميع النواخذة والملاك المشاركين في سباق «القفال 29» والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وقال: سباق الأمس يعد واحدا من أصعب السباقات التي مرت في تاريخ القفال بعد تعديل الموعد عدة مرات وتفهم المشاركين واللجان لكل تلك الظروف وأيضا للحالة التي كان عليها البحر حينها، حيث كنا نتوقع رياح «ولم» غير أنها لم تكن كذلك وتعطلت حركة السفن تقريبا في الفترة الصباحية وحتى الوصول لنهاية المرحلة الأولى، لكن الأمور تغيرت بعد الظهيرة.مباركة

وأضاف: أبارك لأطقم السفن «الشقي 96» و«زيوريخ 120» و«حشيم» و«غازي 103» و«الوصف 87» على تميزها وعطائها الكبير طوال مراحل السباق لينالوا شرف الصعود إلى منصة التتويج في أغلى البطولات البحرية.

هزيم القمزي: جهود مقدّرة لشركائنا

نقل هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مشرف سباق القفال التاسع والعشرين، شكر وتقدير مجلس إدارة النادي واللجنة العليا المنظمة للسباق إلى شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي عملت على إنجاح الحدث.

وتوجه بالشكر إلى القيادة العامة في شرطة دبي بمختلف إداراتها وإلى القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة اليخوت الأميرية في دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل «قيادة السرب الرابع دبي» والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وبلدية دبي ومؤسسة دبي للإعلام «قناة دبي الرياضية» ومؤسسة أبوظبي للإعلام «قناة ياس الرياضية» وهيئة الطرق والموصلات في دبي.

دور وأثنى القمزي على الدور الكبير وتعاون العديد من المؤسسات من بينها مراسي «بي أند أو» ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وإدارة العمليات البحرية في سلطة مدينة دبي الملاحية ومؤسسة «جيو ريسينيغ» الفرنسية، وقال :الختام الناجح للحدث الكبير تحقق بفضل دعم راعي الحدث أولاً ثم مؤازرة ودعم تلك الجهات التي ظلت تمثل الشريك الاستراتيجي في إنجاح الحدث وكافة الأحداث التي نظمها النادي في الموسم الحالي.

متابعة السباق بدراجة مائية

تابع حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية سباق «القفال 29» من على دراجة مائية من الانطلاقة في جزيرة صير بونعير وحتى خط النهاية قبالة شواطئ دبي.

الغشيش: إهداء الإنجاز إلى حمدان بن محمد

أهدى خلف بطي مصبح الغشيش نوخذة السفينة الشقي 96 إنجازهم بالفوز بلقب سباق النسخة التاسعة والعشرين من سباق القفال إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه وتشجيعه المستمر لطاقم المحمل الشقي، وأيضاً تقديراً لدعمه وتشجيعه المستمر لجميع الرياضات والألعاب.

ووجه الغشيش الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دعمه الكبير لحدث سباق القفال وتشجيعه الدائم للملاك والنواخذة بالحوافز السخية، الأمر الذي أثمر عن حضور متميز تمثل في تسجيل الرقم القياسي في عدد المحامل ووصوله إلى 131 سفينة.

وأضاف: طاقم السفينة اتبع إستراتيجية خاصة قادته إلى اللقب.

17

أصبح طاقم السفينة الشقي 96 البطل 17 الذي يتوج ببسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وتوج طاقم السفينة غازي 103 باللقب الكبير 5 مرات ونال المحملان الزير 16 وبراق 30 اللقب 4 مرات لكل محمل وحصل طاقم زلزال 25 على اللقب 3 مرات ونال سردال 83 اللقب مرتين.

وفاز باللقب مرة واحدة العديد من المحامل ودخل القائمة الشقي 96.

حضور متميز للإعلام العالمي

حظي سباق «القفال 29» بتغطية إعلامية عالمية من قبل وكالات الصحافة الدولية وعدد من المؤسسات الإعلامية العربية التي تابعت الرحلة الجميلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

وبثت وكالة الصحافة الفرنسية تقريراً تلفزيونياً خاصاً بثماني لغات أعده الزميل مؤمن الخطيب فيما بثت نحو 30 صورة فوتوغرافية بعدسة المصور العالمي العراقي كريم صاحب والذي رصد الحدث بعدساته على مدار يومين.

وسجلت وكالة رويترز العالمية حضورها في السباق الكبير من خلال فريق العمل الذي رافق الحدث خلال مراحل السباق ونفذ تسجيل خدمة تلفزيونية وأيضاً العديد من الصور الفوتوغرافية للمصور ساتيش كومار.

السجل الذهبي

العام البطل

1991 العوير «43 قدماً

1992 فارس 46 «43» قدماً

1993 منصور 36 «43» قدماً

1993 الأزيب 22 «60» قدماً

1994 براق 30 «60» قدماً

1995 براق 30 «60» قدماً

1996 سردال 83 «60» قدماً

1997 سردال 83 «60» قدماً

1998 الجيون 17 «60» قدماً

1999 داس 45 «60» قدماً

2000 الرائد 92 «06» قدماً

2001 براق 30 «60» قدماً

2002 براق 30 «60» قدماً

2003 الزير 16 «60» قدماً

2004 غازي 103 «60» قدماً

2005 الزير 16 «60» قدماً

2006 غازي 103 «60» قدماً

2007 أطلس 12 «60» قدماً

2008 الزير 16 «60» قدماً

2009 القفاي 4 «60» قدماً

2010 زلزال 25 «60» قدماً

2011 دلما مارين 16 «60» قدماً

2012 الساحل 31 «60» قدماً

2013 غازي 103 «60» قدماً

2014 براق 33 «60» قدماً

2015 غازي 103 «60» قدماً

2016 زلزال 25 «60» قدماً

2017 زلزال 25 «60» قدماً

2018 غازي 103 «60» قدماً

2019 الشقي 96 «60» قدماً