انطلاق منافسات أغلى كؤوس الجودو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم بصالة نادي الشارقة فرع الحزانة منافسات أغلى كؤوس الجودو، «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، والتي تقام بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، والتي يحمل لقبها فريق نادي اتحاد كلباء، وتشهد مشاركة 18 فريقاً.

وذلك مسكاً لختام موسم الجودو الذي قدم العديد من اللاعبين الصاعدين. تبدأ مراسم البطولة بإجراءات الوزن عند التاسعة صباح اليوم، وسمحت اللائحة بمشاركة لاعب واحد فقط في كل فئة من الوافدين مواليد الدولة في منافسات البنين ولاعبتين من المقيمات مواليد الدولة في منافسات البنات مع شرط إبراز شهادات الميلاد الأصلية، على أن تبدأ المنافسات عند الحادية عشرة والنصف صباحاً.

ومنعت اللائحة اللعب في الفئة الأكبر بهدف توفير فرص التكافؤ بين اللاعبين، كما منعت اللائحة عدم المشاركة في فئتين عمريتين في آن واحد، ويتم احتساب النتائج النهائية من خلال جمع الميداليات لكافة الفئات للفوز بدرع التفوق العام.