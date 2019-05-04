تصفيات البادل تنس تنطلق اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كثفت اللجنة المنظمة تحضيراتها للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وذلك خلال الفترة من 7 إلى 24 مايو الجاري، وتعد الحدث الأضخم من نوعها على مستوى تنوع الألعاب الرياضية وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين البالغة 6 ملايين درهم.

وواصلت اللجنة المنظمة تحضيراتها خلال عطلة نهاية الأسبوع من دون توقف، وذلك مع دخول العد التنازلي لانطلاق الحدث الذي بات علامة فارقة ووجهة لكافة فئات المجتمع خلال الشهر الفضيل، مع سعي اللجنة لإتمام كافة الترتيبات في موقع الحدث وإعداد فقرات حفل الافتتاح الذي سيأتي مواكباً لشعار الدورة ويجسد «عام التسامح».

ومن المقرر أن تنطلق اليوم، تصفيات بطولة البادل تنس في الصالة الحديثة المخصصة لهذه اللعبة في مجمع ند الشبا الرياضي، وهي التصفيات التي ستقام مدة يومين متتاليين، من أجل تحديد هوية المتأهلين والتصنيف النهائي للاعبين والفرق المشاركة في مختلف فئات البطولة التي تقام النهائيات الخاصة بها بالفترة من 8 إلى 21 مايو الجاري.

مشاركة

وتشهد النسخة الحالية مشاركة أعداد أكبر في منافسات البادل تنس، وهو ما يتجسد في الجهود التي قامت بها الدورة التي تعد نواة انطلاقة هذه الرياضة على مستوى الدولة وانتشارها وزيادة أعداد ممارسيها في السنوات الماضية، حيث تواجدت هذه اللعبة منذ النسخة الأولى، وهي دائماً ما تحفل بالندية والمستويات القوية بين اللاعبين المشاركين بحضور أسماء بارزة تسعى للمنافسة على الألقاب المخصصة للفئات المفتوحة لكافة الجنسيات والمواطنين والفرق والسيدات.

وتقام في اليوم الأول من تصفيات البادل تنس 21 مواجهة بنظام الإقصائيات للفئة المفتوحة، والتي تم اعتماد تصنيف الأزواج الثمانية الأولى، وذلك على الترتيب التالي:

خافيير جارسيا وساندي فاركوهارسون «حاملا اللقب»، بينجامين كاساني وأكزافيه ماسون، إيميليو ميساس وجيليرمو فيلافاني، خوسيه ماتيا وجيرمان زونيكا، مارتن نوستشي وسيمون راهمان، بيل ريلات وكارلوس لونا، محمد الجناحي وسعدي المري، جميل حوراني وديان ماكفارلاين. فيما تقام في اليوم الثاني تصفيات فئة السيدات والمواطنين، والتي ستتواصل على مدار اليوم بمواجهات حافلة ومشاركة بارزة من أفضل اللاعبين المحليين.

مراسم

على صعيد آخر، أجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة بطولة الكريكيت التي ستقام على ملاعب موانئ دبي العالمية في ميناء جبل علي خلال الفترة من 7 إلى 22 مايو، المرة الأولى في الدورة.

و التي جاءت إضافتها لبرنامج المنافسات من أجل تنويع الفعاليات بما يتوافق مع الرياضات التي تفضلها مختلف فئات المجتمع حيث تعد لعبة محببة بالنسبة للجالية الآسيوية تحديداً وعدد من الجنسيات الأجنبية، وهو ما يجسد جوهر دورة ند الشبا الرياضية كونها دورة رياضية مجتمعية للجميع.

وتم في مراسم القرعة توزيع الفرق الـ24 على 8 مجموعات، بواقع 3 فرق في كل مجموعة على أن تقام مباراتان يومياً 384 لاعباً تم تسجيلهم رسمياً، وجاءت القرعة على النحو التالي:

بنك الإمارات دبي الوطني وسي بي دي وكينج خالد «المجموعة الأولى»، نور والحمرية وشلهوب «المجموعة الثانية»، ميدايست ميتال وهدف سبورتينج وشباب دبي «المجموعة الثالثة»، ذا كريكتيرز وموانئ دبي العالمية وفيلوستي «المجموعة الرابعة»، ومباتس وأم جي أم وديكاس «المجموعة الخامسة»، تيم كريكيت وأبوظبي كريكيت وآسر «المجموعة السادسة»، كول بويز والحمرية كينجز ورايزنج ستار «المجموعة السابعة»، وايت كوبس سيمابك ودي أتش إل «المجموعة الثامنة».