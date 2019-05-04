«شباب الوصل» يتوّج بكأس الكرة الطائرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توج فريق شباب الوصل للكرة الطائرة، بطلاً لمسابقة كأس الكرة الطائرة للشباب، بعد فوزه على فريق النصر بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية للبطولة الثانية والأخيرة لهذه الفئة العمرية.

وجاءت المباراة النهائية التي جرت على ملعب صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، حافلة بالندية والإثارة والروح القتالية العالية من قبل لاعبي الفريقين، ونجح الوصل في التفوق في الشوط الخامس الفاصل وحسم اللقب.

وقام يوسف الملا رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، بتتويج البطل الوصل بكأس البطولة، والنصر الوصيف، بالميداليات الفضية، بحضور عدداً من قيادات الناديين.

الجدير بالذكر، أن النصر، كان قد توج منذ أسابيع قليلة بطلاً لدوري الشباب، بعدما قدم عروضاً ونتائج قوية خلال بطولة الدوري، كما سبق أن حصل فريقه الأول على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال في بداية الموسم الجاري. بينما توج الوصل بطلاً لمسابقتي الدوري للسيدات والفتيات للكرة الطائرة، إلى جانب كأس الاتحاد للطائرة للسيدات.