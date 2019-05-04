شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة للدراجات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

احتفظ فريق شباب الأهلي بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات للعام الثاني على التوالي بعد فوز بجدارة واستحقاق بالمركز الأول في الترتيب الفرقي في سباق البطولة الذي أقيم صباح أمس في جزيرة المرجان برأس الخيمة لمسافة 75 كلم، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بمشاركة 150 دراجاً من الكبار والشباب والناشئين يمثلون 17 نادياً وجاء فريق نادي الحمرية وصيفاً فيما جاء فريق نادي النصر في المركز الثالث.

وعلى المستوى الفردي حقق نجم شباب الأهلي ماجد البلوشي المركز الأول بزمن قدره ساعة و52 دقيقة و3 ثوانٍ وبمعدل سرعة متميز بلغ 40 كلم/‏ساعة، وجاء زميله محمد المروي في المركز الثاني ودراج نادي العربي عبدالله جاسم في المركز الثالث وجاء السباق قوياً ومثيراً وتميز بالندية بين المتسابقين حتى الدورة الأخيرة.

عقب انتهاء السباق قام أسامة أحمد الشعفار واللواء محمد أحمد المري وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات، بتقليد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والورود وتتويج فريق شباب الأهلي بكأس البطولة وسط فرحة غامرة من اللاعبين والمحبين للفريق.

بطولة

من جانبه، أكد أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات أن سباق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يعد مسك ختام سباقات الموسم وجاء على مستوى وأهمية الحدث وشهد نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والتنظيمي وتقدم الشعفار بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتفضله برعاية البطولة.

كما تقدم بالشكر لإدارة جزيرة المرجان التي وفرت كافة المتطلبات التي ساهمت في نجاح البطولة وخروجها بالشكل اللائق، وأشاد الشعفار بما حققه نادي شباب الأهلي المتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن السباق شهد منافسة قوية وتحقيق معدلات جيدة بفضل اهتمام وتعاون الأندية التي تستحق الشكر على مشاركتها في البطولة الغالية.

إنجاز

أهدى اللواء محمد أحمد المري رئيس شركة شباب الأهلي للألعاب الرياضية الإنجاز الذي تحقق إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد اللواء المري أن محافظة شباب الأهلي على اللقب للعام الثاني على التوالي تؤكد أن الدراجات تسير في طريقها الصحيح وتشهد أفضل فتراتها حالياً، مقدماً الشكر للأجهزة الإدارية والفنية وللاعبين على ما حققوه من إنجازات في مختلف البطولات.

مشيراً إلى أن تطور الدراجات في شباب الأهلي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية وهذا هو الهدف الأسمى من تطوير اللعبة من أجل رفع راية الإمارات خفاقة في البطولات القارية والعربية والدولية.

سعادة

أعرب نجم شباب الأهلي ماجد البلوشي، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه بالفوز بالمركز الأول في الترتيب الفردي وسعادته الكبرى بفوز فريقه بالكأس الغالية للموسم الثاني على التوالي، الذي تحقق بفضل الجهد الكبير للاعبين والتوجيهات الفنية ما أدى إلى تحقيق الفوز بأغلى بطولة والتي أكملت سلسلة الإنجازات التي حققناها على مدار الموسم.