10 ميداليات لأبطال الإمارات في «عربية بناء الأجسام»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

عادت أمس بعثة منتخبنا الوطني لبناء الأجسام، مزينة بـ 10 من الميداليات الملونة منها 4 ذهبيات و3 فضيات ومثلها من الميداليات البرونزية.

والتي حصدها أبناء الإمارات في البطولة العربية لبناء الأجسام والتي احتضنتها مدينة أسيوط المصرية، كان في استقبال الأبطال كل من: محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك، وعدد من المسؤولين ومن محبي اللعبة وأهالي اللاعبين.

وتوزعت الميداليات الـ 10 الملونة كالتالي: حيث أحرز عبد الله مبارك المطيري ذهبيتي الكلاسيك وبطل الأبطال بفئته، وفي الفيزيك أحرز كل من جمعة صالح جمعة وعمر محمد المهيري ميدالية ذهبية، بينما حصل ناصر خميس سيف وأيوب رزوق العمار وجمعان الجعيدي على الميدالية الفضية وأحرز البرونزيات كل من خليفة علي برمان (برونزيتين) وراشد الحبسي.

تقدير

من جانبها، تقدمت بعثة المنتخب بالشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي للرعاية والمتابعة الدؤوبة وكل أشكال الدعم وبما ساهم بتحقيق الإنجاز الجديد. ورحب الأمين العام للاتحاد محمد المري ببعثة المنتخب المتوج بأغلى الميداليات متمنياً لهم مواصلة النجاح في البطولات القادمة.

ومؤكداً بل مجدداً الثقة الكبيرة بأبناء الإمارات بالعودة المظفرة وبالإنجاز في أي موقع يتواجد به أبناؤنا، مدركين حجم المسؤولية على عاتقهم بالعودة مظفرين أينما حلوا ورحلوا، والذي يرقى لطموحات قيادتنا الرشيدة التي وفرت للجميع كل متطلبات النجاح، وهذا جزء من رد الجميل لقيادتنا الرشيدة ولعب الإمارات الوفي.

محطة

بدوره، أكد أحمد جوهرعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات، أن البطولة جاءت قوية بمشاركة أفضل لاعبي المنتخبات العربية وان الفوز بعشر ميداليات منها أربع ذهبيات يعد إنجازاً مميزاً يضاف إلى إنجازات اللعبة المتتالية.

مبيناً أن البطولة تعد بروفة فنية جيدة قبل المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الفجيرة نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن لجنة المنتخبات وقفت على الجاهزية الفنية لباقي اللاعبين تمهيداً لتعزيز الاستعداد للبطولات الأخرى.

وفي ذات الشأن، نجح ثلاثي التحكيم الإماراتي الدولي وليد عبد الكريم وجاسم اشكناني ومحمد سالم من قيادة المنافسات بشكل مميز والوصول فيها إلى بر الأمان وخاصة وقد منح وليد عبد الكريم لقب أفضل حكم مسرح، بينما نال الحكمان محمد سالم واشكناني إشادة بارزة خلال البطولة.