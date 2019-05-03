شباب الأهلي يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

توج شباب الأهلي اليوم على صالة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، على حساب العين حامل لقب الموسم الماضي، وهي المرة السادسة التي يتوج فيها شباب الأهلي بأغلى الكؤوس في تاريخه.

حضر مراسم التتويج يوسف الملا رئيس مجلس إدارة الاتحاد للكرة الطائرة وعبدالمحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشؤون الرياضية واللواء محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بشباب الأهلي وخميس عبيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للألعاب الرياضية.

ونجح شباب الأهلي في إنهاء الأشواط الثلاثة لصالحه 33/31، و 25/21، و 25/22، وسط أجواء حماسية ومستوى فني مرتفع بين الفريقين، لكن الكلمة الاخيرة كانت لشباب الأهلي.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان، حيث التقيا في الدوري للموسم الحالي وتوج العين بلقبه.