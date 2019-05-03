كأس رئيس الدولة للدراجات ينطلق في جزيرة المرجان

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الدراجات في التاسعة من صباح اليوم، في جزيرة المرجان برأس الخيمة، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وذلك في ختام سباقات الموسم الرياضي الحالي.

ويشارك في السباق الذي تبلغ مسافته 75 كلم، 17 نادياً من مختلف أندية الدولة، بفرق تضم أكثر من 150 دراجاً من فئات الكبار والشباب والناشئين، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة أسامة أحمد الشعفار، على مشاركة كافة الفئات، لتكون البطولة بمثابة احتفالية كبرى، تتناسب مع الاسم الغالي الذي تحمله البطولة، ويعتز به الجميع.

استعدادات مكثفة

وشهدت الأيام الماضية، استعدادات مكثفة في كافة الأندية لإعداد اللاعبين وتحضيرهم للمنافسة المرتقبة، في السباق لنيل شرف الفوز بالكأس الغالية، ليكون خير ختام للموسم، وحرص اتحاد الدراجات على التحضير لاحتفالية الكأس، ووضع كافة الترتيبات التي تكفل خروج البطولة بالشكل اللائق والمشرف فنياً وجماهيرياً، وتتضمن جوائز البطولة، منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الترتيب الفردي، الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، ويفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى الفرق.

وأعرب أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، عن سعادته وسعادة أسرة دراجات الإمارات، بتفضل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، برعاية البطولة، التي تقام في ربوع رأس الخيمة، السباقة دائماً في احتضان البطولات الكبرى، ومنها بطولات الدراجات، متمنياً أن تسود البطولة الروح الرياضة، وتكون مسك ختام موسمنا الرياضي الناجح.

لقب

يحمل لقب بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات، فريق نادي شباب الأهلي، بعد فوزه بالمركز الأول على المستوى الفرقي، وجاء فريق النادي العربي وصيفاً، ونادي الحمرية في المركز الثالث، وحقق نجمه سيف معيوف الكعبي المركز الأول في الترتيب الفردي، وسيبذل قصارى جهده للحفاظ على لقبه.