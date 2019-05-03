جاسم رجب نائباً لرئيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب

المصدر: شرم الشيخ - البيان الرياضي

فاز جاسم علي عبدالله رجب رئيس جمعية الإمارات لبيوت الشباب بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب العربية، خلال انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي للدورة (2019 ــ 2022).

وذلك على هامش المؤتمرالعام الـخامس والعشرين للاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وبحضور رؤساء وممثلي جمعيات بيوت الشباب العربية، وشاركت جمعية الإمارات لبيوت الشباب، بوفد مكون من جاسم رجب رئيس مجلس الإدارة.

وعبدالرحمن محمد السبب الأمين العام، وأسفرت باقي نتائج الانتخابات عن انتخاب محمد عبدالله الخربوش من المملكة العربية السعودية، رئيساً للمجلس، وأشرف علي عثمان من جمهورية مصر العربية، أمين عام وعضوية كل من ياسر عثمان من السودان وأحمد عاشور من الجزائر وعبدالحق العياسي من المغرب وأحمد حسن رمضان من لبنان.

آلية واستراتيجية

وناقش المؤتمر العام لجمعيات بيوت الشباب العربية، إعادة وضع آلية واستراتيجية العمل بالاتحاد للسنوات القادمة والعمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة، كما أقر المؤتمر بضرورة تكوين لجنة للشباب ولجنة للمرأة لمواكبة نهضة العصر وتمكين المرأة والشباب، كما ناقش العديد من الموضوعات الهامة ومنها: اعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، وتم مناقشة التقارير الإدارية والمالية.

وعرض ومناقشة تقارير الجمعيات الأعضاء، اعتماد برمجة النظام المالي للاتحاد العربي، تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحادين العربي والأوروبي لبيوت الشباب والتي تم توقيعها مؤخراً في مطلع العام الحالي بالعاصمة أبوظبي في مقر الهيئة العامة للرياضة، واعتماد المشروعات والأنشطة المقترحة حتى 2023، وتم مناقشة تنمية الإيرادات، وتحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر العام القادم للاتحاد.

تأسيس

تأسس الاتحاد العربي لبيوت الشباب عام 1975 ومقره في مصر، وانضمت جمعية الإمارات لبيوت الشباب للاتحاد في عام 1986 ويضم الاتحاد العربي لبيوت الشباب في عضويته 19 دولة عربية.