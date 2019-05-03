فريق الإمارات يتوّج في سباقي فرانكفورت وروماندي

المصدر: فرانكفورت- البيان الرياضي

أحرز ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات للدراجات، نتيجة مميزة بحلوله في المركز الثالث في سباق إشبورن- فرانفكورت، وذلك بعد أداء قوي قدمه الدراج المتخصص في سباقات السرعة منذ بداية السباق مع انضمامه إلى المجموعة المنفصلة.

والتي حافظت على تقدمها وصولاً إلى الكيلو مترات الأخيرة من السباق، حيث انطلق كريستوف في سباق السرعة أولاً قبل أن يتمكن منافسه باسكال أكرمان من فريق (بورا-هانزغروي) من تجاوزه قبل 200م من خط النهاية، حارماً كريستوف، من فرصة الفوز بالسباق للمرة الخامسة على التوالي، وقال كريستوف: لم تكن معنوياتي اليوم في أفضل حالاتها.

فقد اضطررت إلى التراجع مرات عدة في الجزء المتموج من السباق، وتمكنت من العودة إلى صدارة المجموعة بفضل دعم زميليّ روري سوذرلاند وفيجارد لاينجن، ومع وصولنا إلى الجزء الأخير، انطلقت في سباق السرعة وحاولت الحفاظ على صدارتي، إلا أنني عجزت عن ذلك، ومن المؤسف أن سلسلة فوزي في هذا السباق انكسرت اليوم، لكنني مع ذلك سعيد بالنتيجة التي حققتها.

وفي مكان آخر، تمكن بطل العالم السابق روي كوستا من فريق الإمارات، من إحراز المركز الثالث في جولة روماندي، بعد فوزه بالمركز العاشر في المرحلة الافتتاحية، ليتقدم بذلك إلى المركز الثاني في التصنيف العام للجولة، وقال كوستا: أنا راضٍ عن النتيجة التي حققتها، عملت جاهداً من أجل تحقيق نتيجة طيبة تتوج جهود زملائي الذين عملوا على دعمي طوال المرحلة، وبذلت قصارى ما في وسعي في سباق السرعة، إلا أن منافسي روجليك كان سريعاً جداً وتمكن من انتزاع الفوز.