«آفاق الإسلامية للتمويل» راعياً ذهبياً لاتحاد الجوجيتسو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكّدت «آفاق الإسلامية للتمويل» التزامها بدعم رياضة الجوجيتسو في الدولة، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات الرياضية للدولة في كافة المحافل الدولية بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات ويقدم للعالم صورة مثالية عن نهضة وتقدم مجتمعها، وللعام الثاني على التوالي، تقدم «آفاق» الرعاية الذهبية لاتحاد الجوجيتسو.

وذلك تأكيداً منها على أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الرياضية بهدف دعم المواهب الرياضية الوطنية الشابة للوصول إلى منصات التتويج في المناسبات الرياضية العالمية، وقال منصور إسحق سليمان عضو مجلس إدارة «آفاق الإسلامية للتمويل»، إن الشراكة المتميّزة بين «آفاق» واتحاد الجوجيتسو تعكس تقدير الشركة للدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد مع كافة الشركاء لنشر رياضة الجوجيتسو.

وتعبّر عن الانسجام التام بين مبادئ رياضة الجوجيتسو التي تقوم على الانضباط والالتزام ونشر السعادة من جهة، مع قيم «آفاق» في نشر مفاهيم السعادة والتواصل والتفاعل الإيجابي مع العملاء من جهة أخرى، ومن جانبه قال سيف الشحّي عضو مجلس الإدارة المنتدب في «آفاق»، إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الأخيرة، بالنسبة لـ«آفاق»، ليست مجرد حدث رياضي، بل هي مشروع وطني يحمل الكثير من القيم والمعاني الوطنية النبيلة، ويدخل ضمن استراتيجية الاستثمارات المجتمعية للشركة.

والتي تهدف إلى دعم الفعاليات التي من شأنها نشر الفائدة للوطن والمواطن، وتحقيق الأثر الاجتماعي المطلوب في نشر ثقافة الانضباط والتنافس بروح رياضية بين الشركات والتميّز في المجتمع، وحث المستهلكين والجمهور على التعامل مع المؤسسات والشركات التي لديها برامج اجتماعية واضحة.