«أبوظبي لزوارق الفورمولا» بطل العالم للتحدي 24 ساعة

المصدر: روان - البيان الرياضي

توج فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا، بلقب بطولة العالم للتحدي الكلاسيكي 24 ساعة، لزوارق الفورمولا السريعة، التي أقيمت أول من أمس، في مياه مدينة روان الفرنسية.

حيث تمكن ممثل الإمارات من سحق كافة منافسيه في السباق الذي شارك من خلاله 23 زورقاً، مسيطراً على المركزين الأول والثالث، بعد أن حل زورق أبوظبي 35 في الصدارة محلقاً بكأس البطولة، فيما جاء زورق أبوظبي 36 ثالثاً، في منافسة شاقة مثيرة، استمرت على مدار يومين وبمجموع 24 ساعة كاملة من قيادة الزورق بالتناوب بين الأبطال، وهي المرة الثانية التي يحقق فيها فريق أبوظبي اللقب، في تاريخ مشاركاته في تحدي روان.

حيث سبق وتوج في أول حضور له في البطولة عام 2016، بينما حل رابعاً في 2017، وثالثاً في 2018، ثم قهر كل الأرقام، وحل بطلاً وثالثاً في النسخة رقم 56 من سباق روان الكلاسيكي، وأهدت البعثة الإنجاز، إلى القيادة الرشيدة في الدولة، وإلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وتمكن زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي وراشد الطاير وشون تورنتي وتوليو أباتي من حصد لقب السباق بعد الوصول إلى 836 دورة طيلة الساعات الأربع وعشرين للسباق، في حين حل ثانياً زورق بي أر تي 27 بعدد 771 دورة، وجاء زورق أبوظبي 36 بقيادة ماجد المنصوري وفالح المنصوري وراشد الرميثي ومحمد المحيربي في المركز الثالث بـ 697 دورة.

دراما غير عادية

وشهد السباق دراما غير عادية حيث تصدر زورق أبوظبي 35 الترتيب منذ البداية، وفي إحدى مراحل المنافسة ضغط زورق نوليت الروسي 2 بقوة للأمام كي يتصدر الترتيب وعدد الدورات، وبالرغم من ذلك حافظ زورق أبوظبي 35 على مستواه وبعدم الضغط على المحرك، ومع وصول السباق إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الأول، جاءت النتيجة عكسية تماماً على زورق نوليت والذي تعرض لكسر في المحرك، مما أبعده من المنافسة تماماً، ليتقدم زورق أبوظبي 35 وبكل هدوء للصدارة ويستمر في المنافسة مستفيداً من عامل الخبرة الكبير.

والذي يتمتع به أعضاء الفريق والطاقم الفني، واستمر كذلك حتى نهاية اليوم الأول، ويدخل اليوم الثاني بكل ثقة ويكمل طريقه طيلة اليوم بإكمال دورات السباق حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي، فيما كان زورق أبوظبي 36 في المركز الرابع.

واستفاد من خروج منافسه المباشر زورق هافا 28 والذي كان الأفضل من ناحية عدد الدورات، ولكن لأن قانون البطولة يقضي بأن الأوائل لابد وأن يعبروا الخط الشطرنجي في نهاية السباق، فتم استبعاد هافا 28، بسبب عطل في الزورق في آخر ربع ساعة من المنافسة، وكي تكتب السعادة لفريق أبوظبي واعتلاء المنصة في نهاية مميزة وسعيدة للفريق الإماراتي حيث صدحت روان بالنشيد الوطني لدولة الإمارات «عيشي بلادي» في ختام السباق ومع تتويج الأبطال بكؤوس الفوز.

دعم ومتابعة

وهنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأكد أن دعم ومتابعة سموه الدائمة هي السبب بعد توفيق الله سبحانه في أن يحقق الفريق اللقب للمرة الثانية في تاريخه وفي غضون أربع سنوات فقط، وتابع الرميثي: ما أشبه اليوم بعام 2016، ولكن مع فرحة مضاعفة وأكبر، حيث إن زورقين معاً قد وصلا إلى منصة التتويج وأن الكل قد حصد مكافأته في نهاية السباق.

معسكر للبطولة

وأضاف الرميثي: ما قام به الفريق كان أشبه بالماراثون حيث بدأ معسكراً تدريبياً في إيطاليا استمر لخمسة أيام قبل القدوم إلى روان، ثم الدخول في سباق ال24 ساعة وعدم الراحة والعمل بجد من أجل الوصول إلى اللقب، وقال: كنت أراقب المتسابقين ولحظات التبديل بين كل متسابق وآخر، وأحس بالقلق، حيث إن كل ذلك، قد يتبخر في لحظة واحدة، لو انقلب أي زورق أو انكسر المحرك.

ولكن كما نقول «أبطالنا بيضوا الوجه»، وكانوا أهلاً للمشاركة باسم الإمارات، وباسم فريق أبوظبي في التحدي، وكان الذهب والبرونز هما حصيلة الختام للإمارات في تحدي روان الكلاسيكي.

شكر

وجه سالم الرميثي رئيس البعثة، الشكر الجزيل إلى مدرب فريق أبوظبي الإيطالي جيدو كابليني والذي ساهم في تدريب وصقل مهارات متسابقي فريق أبوظبي للفورمولا، مؤكداً أن المدرب الفذ هو جزء لا يتجزأ من الفريق والإنجاز الكبير الذي تحقق.