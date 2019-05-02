حمدان بن راشد : الخيول العربية تتأقلم سريعاً

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أثنى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على فوز خالد خليفة النابودة بسباق كحيلة كلاسيك في كأس دبي العالمي 2019، وقال: خالد خليفة النابودة يقوم بجهود كبيرة في إنتاج الخيول المحلية، وأنتج حصانين توّجا بسباق كحيلة كلاسيك، أحدهما كان من ضمن خيولي والثاني شارك به خالد خليفة النابودة في السباق الأخير، الإنتاج المحلي برهن أنه لا يقلّ عن أي إنتاج آخر والخيول العربية، تتعايش مع الجو ومع الطبيعة وهناك عامل مهم هو التعود على الأرضية.



وأضاف: مبروك لخالد، لقد تفوق خيله على أفضل الخيل العربية المتخصصة في الركض على الأرضية الترابية.

وعن تطور سباق الخيول العربية في نيوبري، قال سموه: سباق نيوبري مجتمعي، ليس مثل كحيلة كلاسيك، الذي لا يوجد مثله في العالم، نحاول أن نجذب صغار الملاك ليكون السباق عبارة عن عرس لهم، ولأجل ذلك يعدّ نيوبري أكبر مجتمع سباقات الخيل العربية.

وعن مشاركة المهرة «وزيرة» في سباق الألف جينز، قال: وزيرة لم تتنافس مع خيل قوي، وإذا استمريت على هذه القناعة لن أدفع بها في السباق لأني أحبّ الحصان الذي يركض بإمكانه تحقيق نتيجة، وبودّي أن تشارك مع خيل قوي، وعندما أذهب إلى هناك سأقرر.



وفيما يتعلق بالمهرة الأسترالية «وينكس» التي اعتزلت منذ فترة وحول عدم مشاركتها في سباقات خارج أستراليا طيلة فترة نشاطها، قال سموه: وينكس خيل ممتازة لا كلام عليها، حققت 37 فوزاً في أستراليا منها 27 من الفئة الأولى، خيل عظيمة وانجازاتها لم يحققها أي حصان قبلها لا في أستراليا ولا خارجها، و السؤال هل ركضت في أمريكا وفرنسا وإنجلترا؟ وفي العديد من المرات قالوا سيأخذونها إلى سباق «كوين آن» في رويال أسكوت لكنها لم تشارك، في كل الحالات وينكس خيل استثنائية.