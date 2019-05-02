قصدية الصيـر

المصدر: شعر النوخذة: حميد بن ذيبان

كم لي هوس جدواك يالصير

هاي السنه ياهل الوطن غير

فرحة زهاة صغير وكبير

لو ما يصير بْعزمه يْصير

شيخ وْسمى بالمجد تصدير

ردّ الغزاة بْغيرهم فير

وحال الفكر بي خال تصوير

يا طير كم جنّحْت يا طير

أنا شراتك دامي بْخير

بْعيد عن ضيح المشاعير

استبْينه وارفع تقارير

عارف مهايير المغازير

يا شيخ والمايه تحاصير

بحياد واليزوى حناتير

إلّا ان لفت صوبي تباشير

عشرين عام وتسْع من غير

خذت البحر منحى مضامير

أشاجن أشعاري مزامير

وتجوب سفني فيه وتغير

منظوم مملى بالتعابير

شفّ القواظ وبدّ تأثير

وان كان مني بدّ تقصير

شعر النوخذة:

حميد بن ذيبان

لو ما سنعته سبق الاسفان

من عقب سبق الخيل لي كان

علّا منارة فخر الأوطان

هذا محمد رمز عنوان

حدّد مسار وحطّ نيشان

معيار ربح وشفّ ميزان

هيمن مدارك لبّ الاذهان

وياكم فردت الريش جنحان

أبلد مغاص اللجّ قيعان

وين الديال ولطْم حيتان

جدوى سمو الشيخ حمدان

تنديل والسردال ربّان

رشّ السجى ما بيّن وْبان

وامحال تفلج جوهر الدان

وتْهفّ من زعبيل ذنّان

ما ظنّ مني بدّ قصران

ومن مفرداته فيّ ميدان

يكات حصبا ترجح أوزان

على مزامل نظم قيفان

يحوي سجله صفح ديوان

رادي ولا طوّفْت وخذان

أطلب من الربّان سمحان