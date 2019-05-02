28 عاماً مضت.. كتبت قصة نجاح سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام سنوياً برعاية كريمة ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تاريخ طويل من التحديات في عمر الكرنفال البحري، الذي يجمع النخبة من أهل البحر ممن عشقوه وتربوا على الوفاء لماضٍ عاشه الآباء والأجداد في رحلات البحث عن لقمة العيش وسط هيرات ومياه الخليج العربي.

وفي هذه اللقطات نقلب أوراقاً من الزمن الجميل تذكرنا بأجمل الذكريات، ما بين تحديات الأمواج، ولحظات الانتصار عند خط النهاية. وفي كل محطة من عمر القفال يلمس الجميع الأيادي البيضاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي قدّم كل الدعم لأهل البحر من أجل إحياء تراث يتغنّى به كل عشاق البحر.

وقوبلت تلك الأيادي البيضاء بوفاء الملاك والنواخذة، لتستمر رسالة سموه عبر الأجيال تأكيداً للحفاظ على إرث الآباء والأجداد في صورة تعبّر عن تمسك أهل الإمارات بالماضي رغم رفاهية الحاضر.