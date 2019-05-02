شرطة دبي تؤمن «سينار» السفن في رحلة «العودة»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي جهودها الحثيثة في توفير أعلى معدلات الأمن والسلامة في السباقات البحرية استمراراً لدورها التاريخي المرافق لمسيرة سباق القفال منذ تأسيسه عام 1991، وتقوم شرطة دبي بتأمين مسار «سينار» السفن في رحلة «العودة».

وحرصت اللجنة المنظمة لسباق «القفال 29» على توجيه الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إدارتها على الجهود الكبير في تأمين سلامة جميع المشاركين في السباق حتى الوصول إلى خط النهاية في أمان ويسر وقطع جميع المراحل في السباق الطويل دون أية مشاكل أو عوائق ورفعت اللجنة المنظمة الشكر إلى اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وإلى اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعقيد سعيد سالم سعيد عبد الله المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة.

وثمنت اللجنة المنظمة جهود المقدم راشد ثاني العايل، رئيس قسم الأمن البحري في مركز شرطة الموانئ، والمقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري والملازم أول عبدالرحمن بورقيبة على تعاونهم الكبير في تذليل الصعاب من أجل إنجاح التظاهرة الرياضية البحرية الكبيرة، التي تجمع ما يصل إلى 130 سفينة سوف تبحر في ملحمة «القفال 29».

