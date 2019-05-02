مؤسسة دبي للإعلام تنقل الحدث بتقنيات عالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توفر مؤسسة دبي للإعلام خدمة متميزة لعشاق الرياضات البحرية ومحبي السباقات التراثية المحلية كعادتها كل عام حيث ترافق السباق في تغطية متميزة عبر فريق عملها الذي يضم أكثر من 50 فرداً معظمهم يتواجدون على ظهر مياه الخليج على متن الباخرة الشندغة التي تقل فريق العمل وعربات النقل والتلفزة.

ويعمل الفريق المكلف على وضع المشاهدين في الصورة منذ لحظات الصباح الأولى مع الانطلاقة مروراً بمراحل السباق المختلفة حيث ستنشر العديد من الكاميرات مرافقة لسينار السفن في كل المسارات حيث سيتم الاستفادة أيضا من تقنية الرؤية الافتراضية وتتبع السفن المشاركة عبر الأقمار الاصطناعية.

تغطية

وتقدم قناة دبي الرياضية «قناة المشاهير» تغطية متميزة للحدث بدأت قبل يومين من خلال السهرات المتميزة التي أعدها فريق العمل المرابط في شاطئ أم سقيم مع أهم الشخصيات التي تسهم في إنجاح الحدث وأيضاً النواخذة والملاك الذين سوف يتنافسون على اللقب الكبير.

وأفردت قناة ياس الرياضية تغطية متميزة بدأت منذ أسبوع بعرض عدد من التسجيلات الوثائقية لمسيرة سباق القفال منذ انطلاقته عام 1991 وأيضا عدد من الأفلام الوثائقية عن الحدث والتعريف بالسباق الكبير تمهيداً لاستمرار التغطية المتميزة في سهرة مفتوحة اليوم وتغطية خاصة ومتميزة لمجريات السباق غداً.