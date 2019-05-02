شاطئ أم سقيم يتزين لكرنفال الختام ومراسم تتويج الأبطال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنجزت اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين، المقر الخاص باحتفالات ومراسم تتويج أبطال السباق الكبير في الموقع الجميل في شاطئ أم سقيم المفتوح بالقرب من المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب قبالة شواطئ جميرا، والذي تزين للاحتفال الكبير، وحرصت اللجنة المنظمة على اختيار الموقع نفسه وللعام الثاني على التوالي لقربه من خط النهاية ولتجسيد صورة من صور الماضي في احتفال الأهل بمقدم الآباء والأجداد والأشقاء سالمين غانمين من رحلاتهم في بحر الخليج العربي من أجل سد رمق العيش والرزق الحلال.

ولبس شاطئ أم سقيم حلة جميلة قبل أسبوع من انطلاقة الحدث من خلال إنشاء خيمة الكرنفال والتي تضم مقر القنوات التلفزيونية الناقلة للسباق، واستوديوهات التحليل الخاصة بقنوات مؤسسة دبي للإعلام، حيث ستكون بالقرب من أصحاب المراكز الأولى لدى عودتهم بعد ختام السباق.

وتضم الخيمة الكبيرة الملحقة في الموقع المعرض المصاحب المتحرك والخاص بالصور التاريخية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي تأسس عام 1988 وأبرز المحطات في تاريخ النادي خاصة البطولات والكرنفالات والأحداث الرياضية العالمية في مجال الرياضات البحرية.

ملامح

ويسلط المعرض الضوء على أهم ملامح سباق القفال الذي بدأ عام 1991 بفكرة صائبة من راعي الحدث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بسباق للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً قبل أن يقدم سمو راعي الحدث فكرة إطلاق منافسات فئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً عام 1993 لتستمر بعدها إلى الآن.

وتقوم اللجنة المنظمة بإقامة خيمة مفتوحة عملاقة وسط الموقع من أجل تأمين متابعة الجمهور لمراسم التتويج وانتظار عودة سينار السفن من رحلة الماضي قبلة شواطئ دبي وتحديداً في شاطئ أم سقيم.

ومن المنتظر أن يتحول الموقع إلى ساحة احتفال بعد انتهاء السباق بوصول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي حفل الختام بجانب أهازيج الفرح، ترددها إحدى الفرق لتمتزج الفرحة مع انجاز الفوز والتتويج.

#algaffal

يمكن لمستخدمي تطبيق «إنستغرام» على وسائل التواصل الاجتماعي، متابعة أخبار سباق«القفال 29» يومياً، حيث يعرض الحساب عبر القصص استعدادات اللجنة المنظمة والنواخذة والملاك والبحارة، كما يتم عرض أخبار السباق عبر الوسم #algaffal.

والذي شهد إقبالاً كبيراً في الايام الماضية، وخاصة مع الاستعدادات المكثفة للجنة المنظمة، من أجل إخراج الحدث في أفضل صورة، وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتحظى أخبار سباق «القفال 29» بمتابعة من جيل الشباب، على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

www.dimc.ae

يتيح الموقع الرسمي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية «www.dimc.ae» الفرصة لعشاق الرياضات البحرية لمتابعة الكثير من الإخبار والفعاليات طوال الموسم، وبإمكان الجمهور متابعة تفاصيل سباق النسخة التاسعة والعشرين عبر الموقع الرسمي للنادي الذي سيخصص نافذة لمتابعة مراحل السباق عبر تقنية التتبع عبر الأقمار الصناعية «فيرشيوال»، عبر الرابط الخاص من الشركة الفرنسية التي تنفذ المبادرة.

الجدير بالذكر أن منصات النادي في شبكات التواصل الاجتماعي ظلت تروج للسباق عبر التغريدات اليومية ومقاطع الفيديو الخاصة بالحدث يومياً.

تغطية يابانية

تعود القنوات ومحطات التلفزة اليابانية من جديد إلى سباقات القفال بعد الفيلم الوثائقي الذي سجلته قناة «أن إتش كي» في النسخة الرابعة والعشرين عام 2014، حيث ستقوم هذه المرة قناة نيبون التلفزيونية (أن تي في) بتسجيل برنامج قصير عن سباق القفال التاسع والعشرين.

وتقول يوشيكو واتانابي مديرة مؤسسة دون بروديكشين للإنتاج الإعلامي، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتعمل في مجال الإنتاج الإعلامي للمؤسسات الوطنية في اليابان، إن الفيلم الذي تم إنتاجه إلى تلفزيون وقناة (أن إتش كي) في النسخة الرابعة والعشرين عام 2014 حقق نسبة مشاهدة عالية، خاصة أنه قدم أسلوباً مشوقاً للقيمة التراثية للحدث الكبير، وعكس الوجه الحضاري لإنسان الإمارات إلى الشعب الياباني العريق.

وأوضح أن النجاح الذي حققه هذا العرض لقناة (أن إتش كي) في النسخة ٢٤، والذي شمل توثيقاً للحدث وتاريخ رحلات الغوص ومتابعة دقيقة لاستعدادات النواخذة.