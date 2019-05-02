الحداد: دعم راعي الحدث وراء الاستمرار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه إبراهيم سلطان الحداد عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بالرياضات البحرية وإسهامه بأفكاره في تطوير مختلف السباقات وخاصة سباق القفال الذي انطلق بفكرة سموه عام 1991.

وأضاف الأيادي البيضاء لسمو راعي الحدث، كانت وراء استمرارية السباق وبلوغه هذه المكانة الكبيرة بزيادة عدد المشاركين مشيراً إلى أن النسخة الأولى عام 1991 شهدت مشاركة 53 قارباً واليوم يصل العدد مع النسخة التاسعة والعشرين عام 2019 إلى 131 سفينة ما يؤكد وصول مضمون رسالة القفال إلى مختلف الأجيال.