«نوادر اللؤلؤ» يزين أيام القفال في حي الفهيدي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية شهد حي الفهيدي الأسبوع الماضي أعمال معرض «نوادر اللؤلؤ» الأول الذي استضافه «بيت 20» في حي الفهيدي بالتزامن مع «القفال 29» وحظي المعرض بحضور وزيارة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي قص شريط الافتتاح وتعرف على مقتنيات المعرض الذي يعد توثيقاً لتراث الغوص بحثاً عن اللؤلؤ منذ آلاف السنين ويضم مجموعة نادرة من عجائب اللؤلؤ الطبيعي من جميع أنحاء العالم تقدر قيمتها بـ 100 مليون درهم.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد خلال جولته في المعرض بالمجهود الكبير الذي بذل في جمع وتوثيق تلك الحقب المشرقة من تاريخ الإمارات وحياة الآباء والأجداد مثمناً جهود مؤسس ومشرف المعرض مصطفى الفردان في الإعداد والتجهيز للمعرض وتنظيمه في حي الفهيدي التاريخي ليكون زوار الدولة على اطلاع بهذا الجانب من حياة أهل الإمارات وتاريخنا الطويل.

وتوقف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عند أهم مقتنيات المعرض والذي عرض نماذج لمقتنيات الماضي عبر التقنيات الحديثة والتي تشكل مواكبة لمتغيرات العصر وإبراز التاريخ برؤى حديثة عصرية ومتجددة ترسم إبداع أبنائه والذين استطاعوا بدعم القيادة الرشيدة ، بلوغ الفضاء مستشرقين آفاقاً جديدة ووقع سموه على إحدى الجداريات الجميلة والتي تبرز هذا الدور وتلفت الزوار إلى تلك الحقب.

ووجه مصطفى الفردان مشرف ومؤسس معرض «نوادر اللؤلؤ» الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على تفضله بافتتاح المعرض مبيناً أن اهتمام سموه خير تكريم وتأكيد عن المكانة التاريخية للؤلؤ والغوص في تاريخ الدولة.

دور



وثمن الفردان الدور المتميز لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم واللجنة العليا المنظمة لسباق النسخة 29 برئاسة احمد سعيد بن مسحار المهيري وعلي ناصر بالحبالة نائب رئيس اللجنة في تقديم كامل الدعم لإنجاح المعرض بالتزامن مع الحدث الكبير متمنياً التوفيق للجميع من أجل إنجاح التظاهرة الكبيرة موجهاً الشكر إلى هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» على دعمها لإنجاح المعرض الكبير.

أهداف

وأكد الفردان أن أهداف المعرض تشمل حسنِ عرضِ المقتَنياتِ التارِيخِيةِ المرتَبِطَة بمهنَةِ الغوص وإبرازِها للأجيال والتعاون مع المؤسسات ودور المتاحف الخليجية والعالمية للأَجيالِ والترويج لثقافة وتراث الغوص وتجارة اللؤلؤ، وقال التعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سوف يستمر مستقبلا في تنفيذ العديد من المبادرات.

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