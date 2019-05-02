القمزي: الرسالة وصلت إلى الأجيال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد هزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المشرف العام للسباق، أن اهتمام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وإشرافه المباشر على الحدث، كانا وراء استمرارية السباق بالتألق نفسه طوال 29 عاماً كانت حافلة بالعديد من النجاحات، توارث فيها الأبناء ماضي الآباء والأجداد، وقال: «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظل ينظم السباق الكبير، وينظر بكل فخر إلى هذا الحدث الذي ارتقى إلى مصاف الأحداث الرياضية المتميزة التي تجتذب أكبر شريحة من شرائح المجتمع، معززاً الهوية الوطنية في إحياء التراث العريق لشعبنا الذي ارتبط بالبحر الذي شكل مصدر الخير والزرق ».

وأوضح هزيم القمزي أن اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، رئيس مجلس إدارة النادي، تعمل جاهدة على تحقيق أهداف سمو راعي الحدث الذي يوصي دائماً بتوخي أعلى درجات الحذر في انتقال المشاركين إلى جزيرة صير بونعير، ثم العودة في رحلة القفال إلى شواطئ دبي.