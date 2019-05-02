حريز المر: المشاركة القياسية تعكس مكانة السباق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع حريز المر محمد بن حريز، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعمه الكبير واهتمامه بتطوير الموروث الحضاري لدولتنا الذي انعكس في العديد من المبادرات الرائعة التي أرست دعائم انطلاقة الرياضات البحرية التراثية بشكل خاص.

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الأسرة الرياضية البحرية في الدولة بمناسبة النسخة التاسعة والعشرين لسباق القفال، مبيناً أن هذا الرقم الكبير يعكس مدى المكانة التي حصل عليها الحدث بين شرائح المجتمع، بفضل الرعاية والاهتمام من سمو راعي الحدث الذي يتابع بنفسه كل صغيرة وكبيرة.

إشادة

وأشاد حريز المر محمد بن حريز بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في الإمارة، مثنياً على عمل اللجنة العليا المنظمة للحدث، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، وعلي ناصر بالحبالة، نائب الرئيس، ومحمد عبد الله حارب وهزيم محمد القمزي، عضوي اللجنة.

وأعرب حريز المر عن أمنياته بالتوفيق للجميع من نواخذة وملاك وبحارة في تسجيل نجاح جديد في دفتر الحدث، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة واللجان المعاونة، من أجل أمن وسلامة جميع المشاركين، ووصولهم سالمين إلى شواطئ دبي.