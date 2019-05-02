الشامسي: كرنفال وطني رائع

قال محمد عبد الله الشامسي مدير إدارة الدعم المؤسسي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن سباق القفال والذي يكمل في نسخته الحالية العام التاسع والعشرين يعد واحدا من أهم الكرنفالات التراثية الوطنية الرياضية في المنطقة الخليجية وتجسيدا حقيقيا لماضي الآباء والأجداد.

وأضاف: الجميع يعيش فرحة استثنائية مع أيام ومراحل السباق، والذي ظلت تتابعه مختلف شرائح المجتمع منذ تأسيسه عام 1991 ولا يزال ينبض بنفس العطاء ويزداد بريقه عاما بعد آخر حتى وصل إلى النسخة رقم 29 بفضل دعم ومتابعة راعي الحدث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.