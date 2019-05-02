12.000.000 و 3سيارات في انتظار الأبطال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في مفاجأة سارة أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رفع قيمة جوائز سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدما للنسخة الحالية التي تحمل رقم 29 من عشرة ملايين درهم إلى 12 مليون درهم و٣سيارات.

مؤكداً سموه أن القرار يأتي تقديرا للتجاوب الكبير من قبل النواخذة والملاك للمشاركة في السباق والارتفاع المتزايد في عدد المحامل.

ويترقب النواخذة والبحارة انطلاقة المهرجان الكبير، وكل منهم يحلم بالفوز والناموس، والجوائز المالية القيّمة إضافة إلى ثلاث سيارات فارهة تقدم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق .

وسيحصل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق على مجسمات تراثية فاخرة تم تصميمها خصوصاً لهذه المناسبة، تحمل صورة راعي الحدث، إضافة شكل المحمل التراثي التقليدي، إذ سينال البطل المجسم الذهبي، إضافة إلى الجائزة المالية، والثاني المجسم الفضي، إضافة إلى الجائزة المالية، والثالث البرونزي، إضافة إلى الجائزة المالية.

وخرج حدث سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً إلى الوجود عام 1991 بفكرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكان هدفها الأساسي تواصل الماضي بالحاضر، كرسالة إلى كل الأجيال تذكّرهم بحياة الآباء والأجداد الذين ارتبطوا بالبحر الذي مثل مصدر الرزق والخير الوفير. ووصلت رسالة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى الغايات المنشودة من خلال دعم سموه الكبير ومكارمه السخية التي أبقت قيمة الرسالة ومضمونها «عنواناً للعطاء» عبر سنوات طويلة.

كؤوس

وتحرص اللجنة المنظمة على تقديم الكؤوس الخاصة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى الواصلين إلى جزيرة القمر «خط النهاية للمرحلة الأولى بين جزيرتي صير بونعير والقمر» بجانب دروع للنواخذة.

تصميم

وأعدت اللجنة المنظمة تصميماً خاصاً للميداليات التي سوف يحصل عليها أصحاب المراكز الخمسة الأولى في سباق القفال 29 حيث ستوزع 125 ميدالية لأطقم السفن المشاركة.

21 فاز طاقم السفينة طوفان 21 لمالكها أحمد سعيد سالم الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي بالمركز الأول لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، آخر فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في «عام زايد 2018».

122سجلت النسخة 28 من حدث القفال ، الرقم القياسي في عدد السفن المشاركة ، ووصل عددها إلى 122 محملاً عند إغلاق باب التسجيل، ليحطم الرقم السابق،« 121 سفينة» في النسخة 27 .

12 نجح طاقم السفينة «أطلس 12» لمالكها فرج بن بطي المحيربي، وبقيادة النوخذة أحمد السويدي في الفوز بلقب النسخة السابعة عشرة كأبرز إنجاز في مسيرة الطاقم في حدث القفال.

91 حقق السباق منذ انطلاقته الأولى عام 1991 نجاحاً منقطع النظيربفضل الدعم والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لتطوير الموروث الحضاري وتحفيز عشاق الرياضات البحرية عبر الجوائز الكبيرة.

31 عانق النوخذة المخضرم سعيد بن سالم الرميثي، من الرعيل الأول في الرياضات البحرية، المجد وفاز مع «الساحل 31»بلقب النسخة 22 عام 2012، متفوقاً على طاقم «الزير 16»، و«الوصل96 ».