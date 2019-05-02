«اليخوت الأميرية» تنقل اللجان المنظمة

تحرص إدارة اليخوت الأميرية في دبي على المشاركة في تنظيم وإنجاح حدث سباق القفال كل عام، من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه للحدث، بتوفير عدد من القطع البحرية العملاقة التي تُقل فرق العمل واللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة.

ويعد اليخت العتيق «زعبيل» إحدى القطع البحرية العملاقة التي رافقت السباق الكبير منذ انطلاقته الأولى، وظل وفياً بالحضور والمشاركة في مختلف النسخ الماضية، مقدماً خدمات كبيرة للحدث، إذ يعتبر المقر الدائم للجنة المنظمة، ومكان انعقاد الاجتماع، والاستوديو العائم لقنوات التلفزة، فضلاً عن دوره المهم والحيوي في تنظيم السباق عبر فريق السيطرة.

ويؤدي اليخت «فتح»، بلونه الخشبي المميز، دوراً حيوياً ومهماً قبل السباق وأثناءه، لكونه يمثل المستشفى العائم المرافق لقافلة النادي الذي يوفر الخدمات لجميع البحارة وأعضاء اللجان المشاركة في الحدث، بعد الوصول إلى جزيرة صير بونعير، ثم التحرك إلى شواطئ دبي، إذ تتوافر فيه كل العناصر المطلوبة للفرق الطبية.